Piksi komentirao mogući odlazak Srbije s Eura. Velika drama između Uefe i Srbije se zakuhava

Srbija i Slovenija odigrali su bez pobjednika (1:1) u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva. Slovenci su poveli u 69. minuti golom Žana Karničnika. Uslijedila je žestoka završnica, a Luka Jović izjednačio je u 95. minuti za veliko veselje navijača Srbije. Nakon utakmice je pred novinare stao izbornik Srbije Dragan Stojković. Komentirao je navode Nogometnog saveza Srbije o napuštanju Eura ako Uefa ne kazni Hrvatsku i Albaniju zbog neprimjerenog skandiranja na jučerašnjoj utakmici.

"Hvala za pitanje, ali pitajte me nešto o utakmici. Za mene to nije bitno. Nisam ništa pročitao. Stvarno, ne znam što je rečeno", rekao je Stojković na to pitanje. Srpski savez razbjesnilo je skandiranje "Ubij Srbina!", a oglasio se i generalni tajnik Saveza, Jovan Šurbatović.

GALERIJA Albanski navijači uletjeli na teren u susretu protiv Hrvatske, pogledajte što se dogodilo

''FSS će zahtijevati od UEFA-e najoštrije mjere, pa i po cijenu da ne nastavimo natjecanje. Ovo je skandalozno i ne želimo da se to ponavlja. Želimo da drakonski budu kažnjeni navijači koji su uzvikivali neprihvatljive parole. Uputit ćemo apel UEFA-i povodom današnjih događanja. To nema nikakve veze sa sportom i nogometom. Ne želimo politizirati prvenstvo", rekao je Šurbatović za RTS.

Srbija je već dobila jednu kaznu od 14.5 tisuća eura. Bilo je to zbog incidenta navijača tijekom utakmice s Engleskom. "Mi jesmo kažnjeni, ali to su pojedinačni slučajevi. Mi smo kažnjeni zbog jednog pojedinca zbog rasističkog vrijeđanja. To mi nismo. Ne želimo da se to pripiše našim navijačima. Svakoga primamo otvorenog srca i po tome smo poznati. Apeliram da protiv Slovenije i Danske budemo gospoda", kazao je tajnik pa zaključio:

''Ovo nije zapamćeno u povijesti nogometa. Takvim stvarima u nogometu nije mjesto. Ne želimo sudjelovati na Euru ako se takve stvari događaju. Kako smo stalno u komunikaciji s UEFA-om, sigurni smo da će kazne biti rigorozne."

VIDEO Albanac Hrvatima nije želio pokloniti svoju kapu uoči utakmice