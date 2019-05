Petri Martić za plasman u treće kolo bilo dovoljno 65 minuta!

Petra Martić trebala je samo 65 minuta za pobjedu 6:2, 6:1 nad francuskom tenisačicom Kristinom Mladenović u dvoboju 2. kola pariškog Grand Slam turnira u Roland Garrosu i na taj način izborila plasman u 3. kolo u kojem će igrati protiv 2. nositeljice, Čehinje Karoline Pliškove.

Bio je to četvrti dvoboj Martić i Mladenović u kojem je naša tenisačica stigla do najuvljerljivije pobjede. Prije mjesec dana u Istanbulu, na putu do svog prvog WTA naslova, Martić je trebala 'tie-break' trećeg seta da bi slomila otpor Francuskinje.

Na terenu Suzanne Lenglen odmah je povela sa 3:0 i tu prednost zadržala do kraja prvog seta.

U drugom setu se pojavio tračak nade za Mladenović, kad je oduzela servis Martić u prvom gemu. No, 28-godišnja Dućanka se vrlo brzo oporavila i nizom od šest gemova izbacila iz turnira četvrtfinalisticu Roland Garrosa iz 2017. godine.

- Bio je ovo moj najbolji meč ove sezone na zemlji. To je moja najdraža podloga, a ovo mi je najdraži od svih terena. Jako sam sretna zbog načina na koji sam igrala - izjavila je odmah po završetku meča Petra Martić.

I protiv Mladenović je bila vrlo precizna, napravila samo devet neforsiranih pogrešaka, što je bio ključ za uvjerljivu pobjedu, baš kao i protiv Ons Jabeur u 1. kolu koju je svladala sa 6:1, 6:2.

S takvim rezultatima dolazi na Karolinu Pliškovu koja je za plasman u 3. kolo pobijedila Slovakinju Kristinu Kučovu sa 6:2, 6:2.

- Kad bih mogla, upisala bih se za isti rezultat, ali mislim da to neće baš tako ići - uz širok osmijeh je izjavila Petra Martić na pitanje o mogućnosti nastavka niza dosadašnjih rezultata na pariškoj zemlji.

- Bit će težak meč za dva dana, ali osjećam se dobro, puna sam sampouzdanja i veselim se tom dvoboju. Uživat ću - poručila je Petra.

U međusobnim dvobojima s Karolinom Pliškovom vodi 3:1, ali Čehinja je slavila u ovogodišnjem srazu odigranom u Miamiju na tvrdoj podlozi.