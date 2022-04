Petković je i dalje najslabija karika Dinama, nije Kopiću s njim nimalo lako raditi

Dinamo je pobjedom nad Rijekom napravio veliki korak prema obrani naslova prvaka. Nisu plavi odigrali utakmicu za pamćenje, opasno su “visili” dok pred kraj nisu stisnuli gas i sve okrenuli u svoju korist, iz minusa stigli do važne 2:1 pobjede. Pokazali su plavi veliku želju i energiju, bacali su se na glavu svi koji su tada bili na travnjaku i to im se isplatilo i vratilo. Kad pogledate s kojom je energijom igrao kapetan Ademi, koliko je želio pobjedu onda mu se morate nakloniti. I velika većina plavih igrača, pa i u periodu kad nisu plavi na Rujevici igrali kako treba, borili su se i pokušavali.

Pate ostali napadači

No jedan igrač, po tko zna koji put, naljutio je plave navijače. Bruno Petković i dalje nije dobar i diže živac na tko zna koju potenciju. Ne znamo što se njemu dogodilo, ali činjenica je da u Maksimiru već dugo ne stanuje Bruno Petković kojem smo se divili, koji je rješavao utakmice, koji je lomio suparnike svojom snagom, duelom, lucidnim proigravanjima, nevjerojatnim driblinzima. Taj pravi Petković odjednom se ugasio i sad gledamo nekog drugog, drukčijeg igrača koji plavima ne donosi nekakvu korist.

Puno smo već loših Petkovićevih utakmica odgledali, a jedna takva bila je i ta posljednja na Rujevici. U nekim prijašnjima vidjelo se da se trudi, ali da mu malo toga uspijeva, u nekima je izgledao kao da nije ni došao na utakmicu, potpuno nezainteresirano.

Dinamov trener Željko Kopić i dalje pokušava vratiti Petkovića u formu, no strategu plavih nije lako. Pokušava istrpjeti Petkovića i stavlja ga u momčad jer samo ga tako na kraju i može vratiti u nekadašnju formu.

– Bruno dobro radi na treninzima, trudi se – nekoliko je puta rekao trener plavih o svom napadaču.

No problem je što Petkovića vraća već jako dugo, nije sad samo stvar ozljede i bolesti koje je imao tijekom zimske stanke i na pripremama. Pa ni prije, kod Krznara, Petković nije bio pravi. A očito je da je i tada morao igrati, a kako se stalno izvlačio po loptu nerijetko i do centra, Krznar ga je pokušao povući u veznu liniju, ali nije dobio ništa boljeg Petkovića. Otkako je počeo proljetni dio sezone, Kopić pokušava s njim i stalno mu daje priliku, ali od njega ne dobiva puno toga natrag. Kopić je možda i u pravu što i dalje drži Petkovića u udarnih 11 jer samo tako će on možda i proigrati.

No Petković igra loše, loše je igrao i protiv Rijeke te su plavi preokrenuli kad je zamijenjen, a ušli su Andrić i Emreli koji su dali novu energiju momčadi i na kraju sudjelovali u tom preokretu i velikoj pobjedi. No Kopić mora misliti i na te svoje druge napadače, nije pošteno ni prema njima, ako već pokazuju više od Petkovića, da stalno čekaju trenutak kada će Petković izaći da bi oni dobili priliku.

Vratiti stare ‘postavke’

Stoga, koliko god navijačima Dinama nije lako gledati Petkovića u ovakvim izdanjima, još je teže Kopiću balansirati s njim i oko njega. Petković je donedavno bio igrač za kojeg su plavi dobivali ogroman novac, navodno i deset milijuna eura, igrač koji je toliko doista i vrijedio, igrao je nogomet koji dovlači ljude na stadion, a sad se sve okrenulo, sad ga je teško gledati jer izgleda izgubljeno na terenu, duele koje je nekoć dobivao i protiv dva suparnička igrača sada nikako ne može dobiti.

A o napadačkim učincima govore brojke, u ovoj sezoni nastupio je u 38 utakmica u svim natjecanjima i postigao deset pogodaka, u HNL-u u 23 utakmice ima šest pogodaka i tri asistencije. Nije to učinak kojim se napadač može pohvaliti, nije to statistika koja će ga vratiti na popis izbornika Zlatka Dalića. Kopić ga ‘čuva’ jer je (bio) previše vrijedan za klub, ali to Petkoviću neće pomoći ako sam ne napravi nekakav klik i vrati se na stare ‘postavke’ kojima nas je oduševljavao. Ovako je, nažalost, najslabija karika plavih.

>>> Trenutak napada na Denisa Tota