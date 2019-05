Patrik Ćavar otvorio neslužbeno svjetsko prvenstvo za veterane

Spektakularnim otvaranjem u Sportskom centru Ribnjak u Omišu sinoć je započeo treći po redu ''Svjetski Ožujsko kup rukometnih veterana'', natjecanje bivših rukometašica i rukometaša koje mnogi smatraju i neslužbenim prvenstvom svijeta za rukometne veterane.

Ukupan broj sudionika ove će godine premašiti prošlogodišnje impresivne brojke, preko 750 rukometašica i rukometaša nastupit će u 28 ekipa koje dolaze iz cijeloga svijeta, od Hrvatske, preko Brazila i Portugala, sve do dalekog Hondurasa. Turnir se igra u pet kategorija, tri muške (35 +, 42 + te 50 +) i dvije ženske (30 + te 40 +), a okuplja veliki broj poznatih imena.

Do sada su na turniru sudjelovali Patrik Ćavar, Nikša Kaleb, Valerij Gopin, Andrej Tjumencev, Svitlana Pasičnik..., a i ove godine će nastupiti brojna poznata imena svjetskog rukometa, nositelji olimpijskih, svjetskih i europskih odličja. Natjecanja koja su započela sinoć odvijat će se paralelno u dvije dvorane SC Ribnjak u Omišu i trajat će sve do nedjelje popodne, kada će se odigrati finalne utakmice i biti podijeljeni pehari i medalje.

Goste je ispred Splitsko - dalmatinske županije pozdravio zamjenik pročelnika upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Petar Škovrlj: - Želim vam svima ugodan boravak u Splitsko – dalmatinskoj županiji te da natjecanja proteknu u fer i sportskoj borbi i ugodnom druženju.

U ime županijske turističke zajednice dobrodošlicu je poželio njen direktor Joško Stella: - Dobro nam došli u Hrvatsku, dobro nam došli u županiju po treći put. Nadam se da ćete se lijepo provesti, da ćete se zabaviti s vašim prijateljima i obiteljima te da ćemo se opet vidjeti i naredne godine.

Gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović zaželio je rukometnim veteranima dobrodošlicu u svoj grad, koji se u zadnjih nekoliko godina krupnim slovima upisao na rukometnu kartu svijeta: - Omiš je kao grad prepoznao nastojanja organizatora da novim projektima privuku što više gostiju, i ta nas suradnja čini sretnima. Rukomet je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova, drago mi je vidjeti vas u ovako velikom broju i danas, želim vam iskrenu dobrodošlicu i dobru zabavu te da se i ove godine lijepo osjećate u našem gradu i da nam se vratite i dogodine.

Svjetski kup otvorenim je proglasio proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac Patrik Ćavar, koji je od ove godine postao i službeni promotor natjecanja koje bi uskoro trebalo prerasti u neslužbeno svjetsko prvenstvo za rukometne veterane.

- Nastupio sam na prvom izdanju turnira, na žalost zbog kukova i koljena više nisam u stanju igrati, ali došao sam pomoći koliko god mogu da ovaj turnir nastavi rasti. Preko 750 igračica i igrača su dosta impresivne brojke, a već sada mogu najaviti da će turnir rasti i idućih godina. Nastavljamo raditi na njegovoj popularizaciji, na dovođenju novih ekipa, jer ima još dosta prostora za napredak. A koliko neke ekipe ozbiljno shvaćaju ovo natjecanje, najbolje svjedoči podatak da su prošlogodišnji pobjednici ukrajinski Torpedo uoči dolaska u Omiš odradili dvotjedne pripreme. Ovo je u prvom redu ekshibicija, ali svima je ipak stalo do pobjede. Slogan ''Game is not over'' jako dobro opisuje sportski duh koji krasi sve koji su došli u Omiš zaigrati, ali i vidjeti prijatelje, suigrače, protivnike, prisjetiti se nekih starih vremena i uspomena. Jedina razlika je što smo se ranije svi borili za mjesto na terenu, a sada se borimo tko će ostati na klupi.

Pablo Barriga – LX 50 (Portugal):

Ovo nam je prvi nastup na Svjetskom veteranskom kupu, no već sada vam mogu obećati da ovo neće biti i naš zadnji nastup. Dijelimo strast prema sportu i rukometu, a već prvi dan smo se uvjerili koliko je ovo dobro organizirano i stvarno mogu reći u ime cijele ekipe da smo presretni što smo ovdje.

Li Huan – Female Master Team Honduras (Honduras):

Dolazimo izdaleka, s drugog kraja svijeta, dva dana smo putovale kako bi sudjelovali na ovom turniru, i već nakon prvoga dana mogu slobodno reći da je vrijedilo. Nismo došle samo zbog sporta, nego i zbog druženja i upoznavanja novih ljudi te vaše prelijepe zemlje. Nadamo se pobjedi na turniru ali rezultat je ipak u drugom planu.

Lenka Minarsikova – Female Handball Club Dubai (UAE):

Sretni smo što smo ovdje i što smo u prilici opet igrati rukomet nakon dugo godina. Hrvatska je prelijepa, pogotovo obala, a smještaj i uvjeti su ''Dubai standard''. Najvažnije je da svi ostanemo zdravi i odigramo sve utakmice do kraja bez ozljeda, i da se vratimo sljedeće godine. Baš kao što kaže i moto turnira ''Game is not over'', iako smo u mirovini, nismo odustali od sporta i rukometa.

Mario Čaljkušić – organizator turnira:

Glavnina posla oko organizacije je obavljena, sada nam predstoji onaj lakši dio, osigurati da natjecanja prođu u redu, i da se svi vrate svojim kućama sretni i zadovoljni. Postavili smo visoke standarde organizacije, ove godine stiglo nam je preko 750 natjecatelja, a već smo primili dosta prijava i za naredno izdanje kupa. Plan je već naredne godine premašiti brojku od 1.000 natjecatelja i ući u službeni kalendar EHF-a, a u petoj sezoni u Omišu okupiti 1.500 rukometnih veterana. Brojke govore same za sebe, a povratne informacije koje dobivamo od sudionika daju nam za pravo da budemo optimistični u pogledu budućnosti.