Ovo su najveće nade hrvatskog sporta. Novi Kostelići i Modrići koji bi trebali obilježiti 2024. godinu

Oni su novi kostelići, modrići, ivaniševići i trebali bi obilježiti 2024. godinu

Još jedan mali s Firula

Dino Prižmić još je jedan u nizu tenisača koji potvrđuje da je Split uvijek bio grad koji daje velika teniska imena. Tenis je počeo trenirati sa sedam godina i oduvijek je imao jedan jedini cilj: htio je biti najbolji što može biti. Njegova sestra Barbara već je trenirala tenis na Firulama, a maleni Dino je tada još uvijek stajao sa strane i promatrao. – Kad ga je mama upisala u školu tenisa, trener koji je radio s njim prvi dan je došao i rekao da je on prerastao školu tenisa i predložio da ga odmah priključimo prednatjecateljima – govori Martino Škarica, čovjek koji je s Dinom radio od njegove sedme do 13. godine. – Sve je to on već sam savladao na zidu – dodao je Škarica. I Dino je, dakle, počeo na splitskim Firulama, tom mitskom mjestu na kojemu su ponikli i velikani kao što su Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević, Mario Ančić, Jelena Kostanić, Duje Ajduković ... Prižmić je ove godine u portugalskom Oeirasu zaigrao svoje prvo četvrtfinale na ATP Challengeru — bio mu je to prvi poraz nakon niza od 19 pobjeda. Jasno, svi ga zasad pamte po juniorskom naslovu na Roland Garrosu. Postao je tek četvrti hrvatski tenisač koji je osvojio neki od juniorskih Grand Slamova. Prije njega to je uspjelo tek Marinu Čiliću (2005., Roland Garros), Borni Ćoriću (2013., US Open) te Mili Poljičku (2022., Wimbledon). Glede uzora u tenisu pametno je odabrao: – Najdraži su mi Đoković i Nadal. Ne kopiram njihovu igru iako ponekad pokušavam nešto odigrati kao oni. No nije to lako, oni su istinski majstori ovog sporta.

Mamini i očevi geni čine svoje

Poprilično je ljetos odjeknula informacija da najveći talent zadarske škole košarke napušta svoj rodni grad jer nije zadovoljan razvojnim programom koji mu se nudi u matičnom klubu. I tako je tada još 16-godišnji Michael Ružić (bosonog 209 cm) odlučio krenuti trbuhom za kruhom te se skrasio u uglednom španjolskom prvoligašu Joventutu iz Badalone. Bila je to hrabra odluka ovog mladića, ali i njegove sportske obitelji, oca bivšeg košarkaša (Tomislav) i mame, nekad najbolje europske odbojkašice (Barbara, djevojački Jelić). Bez obzira na to što su tu, u njegovoj blizini, roditelji uvijek bili kao oslonac, Michael je odluku o odlasku donio sam. Uostalom, on i sestra Zara odgajani su u duhu roditeljskog stava "mi smo vam vjetar u leđa, ali ne i vučna služba". Michael je svoj odlazak podnio hrabro i vrlo se brzo prilagodio na novu sredinu, novi jezik pa i na novi status što je, u tinejdžerskim godinama, osjetljiva transformacija.

Golobradi Zadranin "parkiran" je u trećeligaš Prat, u svojevrsnu podružnicu Joventuta, no kada su se u prvoj momčadi dogodile ozljede visoke linije, Michael je dobio priliku. To nije bilo u planu, no priliku je iskoristio i odigrao svoje prve europske minute. U Eurokupu je debitirao protiv Hamburga i postigao svoje prve europske koševe (sva četiri s crte slobodnih bacanja), da bi protiv Londona prvi put poentirao iz igre. A onda je protiv Pariza zablistao sa 17 koševa, pet skokova te po dvije asistencije i dvije blokade. Kad se već tako dobro snašao među "velikim dečkima", trener je ovog 17-godišnjaka zadržao u prvoj momčadi i unatoč povratku u sastav oporavljenih visokih igrača Hrvata Tomića i Slovaka Brodzianskog. Vidjevši to, neki poznavatelji prilika u i oko KK Zadar s pravom su se zapitali bi li Michael u tako mladoj dobi (napunio je 17 u listopadu) ikad dobio toliko abaligaških minuta kod trenera opterećenog borbom za regionalni opstanak, odnosno utrkom za domaće trofeje.

Teniskom dragulju uzor je košarkaš Dražen

Petra Marčinko postala je velika nada hrvatskog ženskog tenisa kada je 2022. godine osvojila juniorski Australian Open. Nakon Mirjane Lučić, Jelene Kostanić i Ane Konjuh, Petra je četvrta hrvatska tenisačica kojoj je uspjelo osvojiti Australian Open u juniorskoj konkurenciji, a mjesec i pol ranije briljirala je osvajanjem dvostrukog naslova na Orange Bowlu, najprestižnijem teniskom natjecanju za juniore. Marčinko ima rekord karijere na WTA ljestvici od 132 u pojedinačnoj konkurenciji, postignutoj 23. listopada ove godine. Osvojila je šest pojedinačnih naslova i dva naslova u parovima na ITF turniru za žene. Zanimljivo je da svog uzora nije našla u tenisu. – Iskreno, ne gledam previše u slobodno vrijeme tenis, a ni druge sportove. Ipak mi je to sve previše, stalno sam na terenu pa da ga sada još i u slobodno vrijeme gledam… Ali, naravno, uvijek popratim rezultate, vijesti i ostalo. Kao uzor bih jedino mogla istaknuti Dražena Petrovića.

Puno sam dokumentaraca pogledala o Draženu, tata mi je kupio i knjigu o njemu za rođendan. Ono zbog čega Dražena smatram uzorom jest njegov fokus na sport i koliki je radnik bio. To je ono što mi se najviše svidjelo kod njega i na što i ja ciljam u svojoj karijeri – rekla je Petra. Znakovito, Petra Marčinko rođena je 4. prosinca 2005. godine, na dan kad je naša Davis Cup reprezentacija u Bratislavi predvođena Ivanom Ljubičićem i Marijom Ančićem osvojila naš prvi Davis Cup. Trinaest godina kasnije, 2018. godine, opet na dan kad će Hrvatska drugi put osvojiti Davis Cup, Petra Marčinko osvojila je svoj prvi turnir.

Ruši svjetske rekorde

Jana Koščak, mlada varaždinska atletičarka, sjajno je otvorila ovu godinu. Na svim dvoranskim natjecanjima rušila je osobne, ali i hrvatske rekorde. I to u visu, dalju, 60 metara prepone, a vrhunac je bilo rušenje svjetskog rekorda do 18 godina u petoboju. Taj sjajni uspjeh ostvarila je u Zagrebu, u dvorani na zagrebačkom Velesajmu. U svom prvom seniorskom nastupu u višeboju, u veljači 2023. u petoboju, kao 16-godišnjakinja skupila je 4432 boda i za više od 550 bodova srušila hrvatski seniorski rekord koji je stajao od 2014. godine. Time je postala prva hrvatska atletičarka koja je u petoboju skupila barem 4000 bodova. U prvom seniorskom sedmoboju u karijeri, krajem svibnja 2023., na najprestižnijem svjetskom višebojskom mitingu u austrijskom Götzisu, ostvarila je 6293 boda. To je najbolji rezultat u povijesti jedne mlađe juniorke (U-18) u seniorskom sedmoboju, neslužbeni svjetski rekord. Tim rezultatom je za više od 600 bodova srušila hrvatski seniorski (i juniorski) rekord koji je dotad držala njezina starija sestra Klara i postala je prva hrvatska atletičarka koja je probila granicu od 6000 bodova u sedmoboju. Nije čudo što ju je Svjetski atletski savez ove godine nominirao za nadolazeću zvijezdu. A da se nije dogodila nesretna ozljeda na početku sezone na otvorenom, tko zna gdje bi joj bio kraj. Sljedeće godine u sezonu ulazi potpuno oporavljena s nekoliko velikih ciljeva. Jedan od njih je osvojiti naslov svjetske juniorske prvakinje u sedmoboju, u Peruu, krajem kolovoza.

Mala Zizi mogla bi postati ZZ Top

Malo je tko vjerovao da nakon odlaska Kostelića sa scene u hrvatskom skijanju neće biti potopa. A još manje ih je vjerovalo da će se pojaviti nova nada koja bi mogla osvajati medalje na najvećim natjecanjima. A upravo to je 19-godišnja Zagrepčanka Zrinka Ljutić, djevojka koja sve bolje vozi tehničke discipline. Zizi je najprije bila uspješna u veleslalomu, onda joj je krenuo slalom, a sada se trudi da joj obje tehničke discipline budu jednako dobre. Zrinka iz sezone u sezonu napreduje i nije daleko trenutak kada će slaviti svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu, kada će mala Zizi (koja sjajno svira gitaru) postati ZZ Top. Prvo postolje već je proslavila, a za pobjedu će joj trebati vožnja karijere, ali i ponešto sreće sa suparnicama, recimo neki loš dan Mikaele Shiffrin ili Petre Vlhove. Bez obzira na svu pomoć Hrvatskog skijaškog saveza, Zrinka je ipak primarno obiteljski projekt. Istina je, ne bi ona bila ovako perspektivna da je u određenom trenutku nije logistički počeo pratiti HSS, no da nije bilo očeva fanatizma, ne bi Zrinka bila nigdje zamijećena. Tako da ovdje pričamo o još jednom obiteljskom projektu u hrvatskom sportu jer i Amir Ljutić je čovjek s vizijom, baš poput Ante Kostelića koji mu je poslužio kao primjer da je sve moguće pa tako i stvoriti olimpijske pobjednike i svjetske prvake u zemlji koja se nikako ne može zvati skijaškom destinacijom. Tata Amir samouki je skijaški trener koji bi od vlastite kćeri mogao napraviti novu veliku skijašku zvijezdu. No tata Ljutić trudi se i oko sportskog razvoja preostalo troje djece (Tvrtko 21, Dora 18, Hrvoje 15), sve odreda skijaša.

Buduća vatrena desetka

Legendarni Hajdukov branič, nekada trener u nogometnoj školi RNK Split Darko Butorović ljetos je dao ovu izjavu za Večernji list: – Martin Baturina za mene je nasljednik Luke Modrića i u reprezentaciji i u Real Madridu! To je jednostavno klasa koja odskače, a s 20 godina toliko je sazrio da može igrati za A reprezentaciju već ove jeseni. Da se mene pita, ja bih ga već sada priključio, pa i zbog toga da upozna i doživi Modrića. Na potez koji je prizivao Butorović nije se dugo čekalo: najveći dragulj hrvatskog klupskog nogometa Martin Baturina za A reprezentaciju debitirao je 18. studenoga u Rigi protiv Latvije – zamijenivši na travnjaku upravo Luku Modrića. Novi val tako je već počeo zapljuskivati nacionalnu momčad, nova prkosna, beskompromisna energija, nova doza splitskoga dišpeta i neslućene darovitosti u figuri majstora od 177 centimetara i 73 kilograma, s kopačkom broj 41. Martin Baturina već s 19 godina postao je Dinamova desetka, preuzevši je od Brune Petkovića i nametnuvši se kao energični inovativni lider nezasitnoga pobjedničkoga mentaliteta na terenu. On je mladić koji se ničega ne ustručava, ne libi, ni pred čim ne uzmiče. Sa svojim životnim motom 'nikome ne priznajem da je bolji od mene' savršeno se uklapa u profil reprezentativca iz Dalićeve ere. Tamo su, naime, svi takvi. Martin, u horoskopu Vodenjak, rođen 16. veljače 2003., svrstan je nedavno među 20 najboljih mladih nogometaša Europe te kao takav predodređen za zvjezdani uspon u 2024. godini. Njegov vrhunac trebao bi biti nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Dragulj s imenom grčke božice pobjede

O njoj se, stekli smo dojam, u hrvatskom tekvondou govori kao o najbolje čuvanoj tajni. No nije više tajna da je Nika Karabatić (17) izniman talent, što je i potvrdila nizom osvojenih medalja u svom godištu, ali i europskim zlatom osvojenim u konkurenciji tekvondašica do 21 godine. Osim toga, Nika je prva u povijesti svog Marjana – splitske tvornice medalja – koja je uspjela obraniti naslov europske juniorske prvakinje, što nije pošlo za rukom ni jednoj od legendarnih sestara Zaninović. S obzirom na Nikin golem potencijal, seniorski izbornik Toni Tomas nije se libio dati joj priliku i na Svjetskom seniorskom prvenstvu na kojem je mlada Splićanka dospjela do četvrtfinala. I umjesto da slavi takav domet jedne klinke, Tomas je bio nezadovoljan jer je bio uvjeren da je Nika bila dovoljno dobra da osvoji i svjetsku seniorsku medalju. Kadetska i juniorska prvakinja Europe eliminirala je tri puno iskusnije suparnice (Australku Park, Tunižanku Toui i Meksikanku Villegas), a njezin pohod zaustavila je kasnija svjetska prvakinja Iranka Nahid Kiyanichandeh (13:14, 6:19), što vam najbolje govori koliko je splitska tinejdžerica kvalitetna već sada. Za djevojku s imenom grčke božice pobjede izbornik Tomas će reći da je brza, snažna i da ima sjajan osjeća predviđanja, a sve to dobiti u jednoj sportašici vrlo je teško. Nažalost, Nika neće imati priliku nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu jer je bila premlada da bi se uključila u višegodišnje skupljanje olimpijskih bodova, no zato će već na svibanjskom seniorskom Europskom prvenstvu u Poljskoj biti hrvatska uzdanica. Ako pak Bog da zdravlja, s 21 godinom bi 2028. u Los Angelesu trebala biti ozbiljna kandidatkinja za olimpijsku medalju.

Najveća nada hrvatskog plivanja već ima više od 300 medalja

Nagradu "Dražen Petrović" za najperspektivniju hrvatsku sportašicu ove je godine dobila supertalentirana plivačica, 16-godišnja Jana Pavalić. Plivačica Olimpa iz Zaboka već je neko vrijeme označena kao najperspektivnija hrvatska plivačica, kao netko tko bi mogao ponoviti uspjehe Sanje Jovanović, posljednje hrvatske plivačice koja je osvajala medalje na velikim natjecanjima. Jana je prošle godine osvojila naslov svjetske juniorske prvakinje u plivanju na 50 leptir u Limi (Peru), i to u dobi od svega petnaest godina! Jana trenutačno drži 32 hrvatska rekorda u plivanju, po 16 na 25 i 50-metarskom bazenu. Jana, inače učenica drugog razreda srednje škole, ove se sezone borila s ozljedom ramena, no još stigne izboriti normu za Olimpijske igre u Parizu. – Zbog ozljede sam odgodila juniorski EP i još neka važna natjecanja. Počela sam s laganim treningom krajem kolovoza i nadam se da ću uskoro biti u punom pogonu. Do lipnja iduće godine imam vremena da ulovim normu za OI u Parizu. Ako me zdravlje posluži, sigurna sam da ću u tome i uspjeti. Velika je čast što sam proglašena najperspektivnijom hrvatskom sportašicom. To me još više motivira da u budućnosti postignem što bolje rezultate – poručila je Gornjostubičanka Jana, koja se plivanjem počela baviti sasvim slučajno: – S nekih devet godina, u drugom razredu osnovne škole, otišla sam na sistematski pregled i tamo mi je dijagnosticirana skolioza, blago zakrivljenje kralježnice. Tada mi je preporučena rekreacija, ponajprije plivanje. I tako je počelo... Dosad je Jana osvojila već više od 300 medalja, a uvjereni smo da najbolje od nje tek slijedi.