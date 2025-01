Ovako dobiti Francuze... Ovako ih pomesti. Dečki, kapa dolje! A sad nam donesite zlato

Kakvu smo mi utakmicu odigrali... Je li moguće? Ovako deklasirati Francuze. Ovako iz razbiti, pomesti, pobrisati s terena u Zagrebu. Kao u snovima. Kuzmanović brani, Jelinić nemilo trese s krila, Maraš i Martinović razvaljuju izvana. Francuzi? Koji Francuzi? Tukli su se, njima je ovo bila frustracija jer su od prve sekunde bili u podređenom položaju. I to tako podređenom da su bili... Ispod dvorane?!

Tko nas može zaustaviti? Danci? Trostruki svjetski prvaci zaredom? Ma dajte nam ih. Dajte nam ih usred Osla da ih pobijedimo i da doma sa sjevera Europe vratimo svjetsko zlato tamo gdje i pripada. Nakon 22 godine i onog neponovljivog Portugala. Dajte to zlato da ga kapetan Domagoj Duvnjak stavi oko vrata na Trgu bana Jelačića. Dajte nam to... Vi to možete.

Hrvatski rukometaši su za primjer svima. Ne da vam se na posao? Ne da vam se trenirati? Ne da vam se spustiti u čučanj, napraviti sklek, potrčati za tramvajem ili autobusom? Trčite kao Jelinić u kontru, skačite kao Maraš, razgibavajte se kao Kuzmanović na sedmercu, kad lijevom nogom dotakne nebo kod skidanja poluvisoke lopte... Preživjeli smo i krizu, plus tri i dva igrača manje. Ma, ovi dečki mogu sve.

Treba li vam još neki motiv? Osim snimke ovog spektakla, pred 15 tisuća duša pali bi i puno veći. Pala je i Francuska! A sad - idemo po zlato.

