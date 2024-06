Ovaj Dalićev potez izazvao je lavinu reakcija, javila se i legenda: 'Nikad to ne bih napravio...'

Britanski The Independent i BBC popratili su ispadanje Hrvatske s Europskog prvenstva, a posebno su se osvrnuli na odluke izbornika Zlatka Dalića, koji je u posljednjih 20-ak minuta utakmice s terena izvadio svoje inače nezamjenjive uzdanice. Veznjaka Matea Kovačića zamijenio je Luka Ivanušec u 70. minuti, dok je umjesto kapetana Luke Modrića u 81. ušao Lovro Majer.

Taj se potez nije svidio Richardu Jollyju, novinaru The Independenta. "Izvođenje Modrića izgledalo je kao kockanje koje se obilo o glavu izborniku Zlatku Daliću; činilo se da čuva Modrića za utakmicu osmine finala sa Švicarskom koju će sada igrati Italija, zamišljajući da je njegov kapetan pobjednik utakmice", piše britanski list dodajući: "To je gotovo podcjenjivanje."

Hrvatska, smatra autor teksta Jolly, nije izgubila kontrolu samo Modrićevim već i Kovačićevim izlaskom iz izgre. "Hrvatska ima vezni trojac s ukupno 99 godina. Izgubili su kontrolu nakon što su izvadili dvojicu svojih dodavača: Matea Kovačića u 70. minuti, Modrića u 80. minuti. Hrvatska je uklonila svoj vezni red. Možda ta nezgodna ravnoteža između veteranih veznjaka i mlađih, manje iskusnih zamjena djelomično objašnjava zašto su primili golove u 95. i 98. minuti protiv Albanije i Italije. To su golovi koji objašnjavaju njihovo ispadanje", navodi se dalje.

Podsjeća na kraju The Independent da je Modrić u utakmici protiv Italije promašio jedanaesterac. "Promašio je penal, ali, kako je Dalić rekao, dao je sve; učinio je gotovo sve. Osim što je završio utakmicu, a izbornik koji je donio tu odluku rekao je: 'Ja preuzimam odgovornost, priznajem krivicu. Ja sam kriv ako ne prođemo u nokaut fazu.' Bila je to plemenita gesta i možda će drugi također kriviti Dalića. Ali unatoč njegovim mukama s bijele točke, nitko ne bi trebao kriviti Modrića", zaključuju Britanci.

Iznenađen Dalićevim zamjenama bio je i Danny Murphy, bivši engleski nogometaš čija je karijera trajala od sredine devedesetih do 2013. godine. Nastupao je za Crewe Alexandru, Liverpool, Charlton, Tottenham, Fulham i Blackburn. S Liverpoolom je osvojio šest trofeja.

Njega je začudilo što je izbornik iz igre izvadio Matea Kovačića, koji je u 70-ak odigranih minuta imao ukupno 46 dodira s loptom i bio je u stanju precizno završiti 32 od 33 dodavanja koja je pokušao. To je 97% točnih dodavanja, najviše od svih Vatrenih koji su se našli u početnih 11. "To je stvarno čudna zamjena. Mateo Kovačić je briljantan u držanju lopte, to mi je bizarno. Da sam vodio Hrvatsku, Kovačić bi bio posljednji vezni kojeg bih zamijenio", naglasio je Murphy za BBC.

