'Ova zemlja je za hrvatske nogometaša obećana. Haaland je do svjetskog vrha išao istim putem'

Sve više velikih hrvatskih nogometnih potencijala svoju odskočnu dasku za kvalitetan nastavak karijere traži u austrijskoj Bundesligi. Uz reprezentativnog veznjaka Luku Sučića (21) i nadolazećeg centarfora Roka Šimića (20) u Salzburgu te sjajnog golgetera Marina Ljubičića (22) u LASK-u iz Linza, prvom rangu austrijskog nogometa su se ovog ljeta pridružila još dva odlična mlada igrača. Bivši kapetan Rijeke Hrvoje Smolčić (23) pridružio se Ljubičiću u LASK-u došavši na posudbu iz Eintracht Frankfurta, dok je jedan od najvećih hrvatskih talenata Lovro Zvonarek (19) iz Bayerna otišao na posudbu u austrijskog prvaka, Sturm iz Graza, gdje će sljedeće godine igrati u Ligi prvaka.

Nogomet sličan njemačkom

O tome zašto talentirani hrvatski nogometaši biraju baš Austriju, što bi tamo mogli dobiti i kako bi se te epizode mogle odraziti na njihove karijere, razgovaramo s hrvatskim trenerom i bivšim nogometašem Andrejem Panadićem (55), koji je tijekom igračke karijere bio član Sturma, a tijekom trenerske vodio LASK.

– Nisam bio neko drugo vrijeme u Austriji, ali ipak znam kako sve tamo funkcionira u smislu organizacije i uvjeta. Sad je to još dodatno jako napredovalo jer puno ulažu u nogomet. Sad svaka provincija tamo ima nogometni centar koji je izgrađen isključivo za napredak najboljih igrača.

Baš je Smolčić pri dolasku u LASK iz Linza izjavio da je pozitivno iznenađen uvjetima u klubu, ponajviše u smislu infrastrukture, izjavivši da su čak i bolji nego u Njemačkoj.

– U Linzu je jedna menadžerska agencija preuzela te neke stvari i uvjeti su sad na jednoj vrhunskoj razini pa me to ne iznenađuje. Svi ti klubovi ulažu dosta i uopće nisam iznenađen time što čujem.

Kako se igra u Austriji, koji je stil igre i koji je princip rada, pitamo Panadića.

– Austrijanci u svemu funkcioniraju s Njemačkom. Kao, veliki su konkurenti, a u biti sve rade zajedno. Pogledajte samo koliko igrača iz Austrije dolazi u Njemačku i obrnuto, koliko igrača iz Njemačke ide na posudbe u Austriju. Ne mogu pričati ni znati je li to dobro ili nije dobro. Znam da je austrijska liga po kvaliteti sasvim u redu i da je po stilu igre jako slična njemačkoj ligi, tako da pretpostavljam da ima smisla.

U kojem smislu je austrijski klupski nogomet sličan njemačkom?

– Puno trčanja, puno trčanja, puno trčanja i opet puno trčanja, pa onda iza toga ide puno taktike, agresivnosti i presinga. Bez trčanja tamo nećeš moći opstati. Nogomet u Austriji ne obiluje vrhunskom tehnikom, tamo jednu "desetku" nećete pronaći samo tako. Igrači koji svojom kvalitetom mogu napraviti razliku, a ne trče dovoljno, tamo će vrlo brzo biti odbačeni; samo će ti netko reći "ne trčiš", i to će biti to. Meni se osobno to ne sviđa – rekao je Panadić, pa tu tezu i povezao s nastupom Austrije na Europskom prvenstvu, koji je završio njihovim porazom (1:2) u osmini finala protiv Turske:

– Ne možeš sve nadoknaditi isključivo i samo trkom i presingom. Nekad je nogomet ipak malo drukčiji, nekad moraš imati i ono drugo, spojiti trku i disciplinu sa znanjem. Ako ti nešto od toga nedostaje, pogotovo tehničko znanje, onda ćeš imati problema. Oni jesu savršeno organizirani, ali jednostavno nije sve u nogometu.

Potom smo s Panadićem komentirali neke od glavnih aktera ove priče, mlade Hrvate u austrijskoj Bundesligi.

– Ljubičić je napravio velik korak naprijed. Za njega se ispostavilo kao odlična odluka što je otišao u LASK, a s druge strane ne mogu shvatiti Hajduk što ga je pustio. Ljubičić je za sebe napravio vrhunski posao, podignuo si cijenu i zaista igra jako dobro – osvrnuo se Panadić, a potom komentirao i potez Zvonareka:

– Sve je to super što je on odigrao nekoliko utakmica za Bayern, ali period u kojem se treba dokazati za njega tek dolazi. Izabrao je vrlo dobar izazov i bit će mu u Sturmu puno lakše nego u Bayernu. Igrao sam u Sturmu, uvjeti za rad su fantastični, a u klubu fenomenalno rade posljednjih nekoliko godina. Njemu je to odličan potez, ne samo zbog toga nego i zato što će mu kuća biti bliže, to je još jedan veliki plus, kad je rodbina blizu mladom igraču. Graz je fenomenalan grad, a kvaliteta lige odlična za odraditi jednu-dvije sezone i napredovati. Budući da mali Zvonarek zna igrati i ima sjajne tehničke kvalitete, siguran sam da će napredovati jer će u Sturmu dobiti taj fizički i kondicijski dio o kojem smo razgovarali.

Kao odskočna daska

Dakle, po svemu ovome, dojam je da je austrijska liga odlična odskočna daska za nastavak karijere?

– Vrhunska, ali najbolja za odlazak u Njemačku. Kad pogledamo većinu igrača koji su se dokazali u austrijskoj ligi, poput Haalanda ili Šeška, svi su oni otišli dalje u njemačku ligu. Naravno, razina je u Njemačkoj veća i zahtjevnija, ali stil igre je isti. Promjene u stilu su minimalne, i to pomaže igraču da ne mora prolaziti pretjeranu prilagodbu u tom smislu. Nije suradnja Salzburga i Leipziga bez razloga toliko dobro funkcionirala ovih godina – zaključio je Panadić.

