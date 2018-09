Ova Litva je moćna i bez NBA igrača, Anzulović pripremio zamku!

U utakmici godine, u ključnom dvoboju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Litve, košarkaška reprezentacija Hrvatske imat će vjetar u leđa punih tribina dvorane Gradski vrt (20.15). Jučer oko podneva ostalo je, naime, svega još dvjestotinjak ulaznica u prodaji. Osijek, po običaju, nikad ne razočara, bilo da je u pitanju nogometna, rukometna, Davis kup ili sada košarkaška reprezentacija koja se u slavonsku metropolu vratila nakon šest godina.

Naši oduševljeni tretmanom

Članovi stručnog stožera reprezentacije pohvalili su se kako im na istoku Hrvatske ne nedostaje ni “ptičjeg mlijeka”.

– Obasuti smo pažnjom u Osijeku, oduševljava način na koji smo svih ovih dana tretirani, atmosfera koja nas okružuje sugerira da nas očekuje spektakl, pravi festival košarke – kazao je glavni tajnik HKS-a Josip Vranković, dok je izbornik Dražen Anzulović bio spreman na ovakav prijam.

– Iskreno, takvo što sam i očekivao, znao sam kako bi moglo biti s obzirom na to da sam godinu dana života proveo u Osijeku – dometnuo je izbornik uz upozorenje: – Atmosfera koja će biti domaćinska i poticajna neće sama dobiti utakmicu. Igramo protiv protivnika koji zaslužuje sav respekt, koji nema poraza u ovim kvalifikacijama, reprezentacije koja ima dugu tradiciju vrha svjetske košarke i samim tim to za nas mora biti izazov, a ne opterećenje. Moramo biti opterećeni samo kvalitetom svoje izvedbe i koncentrirani na utakmicu. Emocije moramo ostaviti po strani, one nas moraju nositi u samo pozitivnom pravcu.

Iako Litva dolazi bitno oslabljena, to ne znači da Hrvatsku čeka lagan posao. Naprotiv.

– Kvaliteta igre u oba pravca, i u obrani i u napadu, bit će presudna. S obzirom na kvalitetu protivnika, moramo biti blizu svog maksimuma za pobjedu. Utakmica se neće odlučiti u prvoj ili drugoj četvrtini, utakmicu moramo graditi do posljednje minute i siguran sam da će, ako budemo na toj razini, naša kvaliteta doći do izražaja – poručio je izbornik kojeg je nasmijalo pitanje o nešto slabijoj utakmici Bojana Bogdanovića u posljednjem pripremnom ogledu protiv Slovenije (osam koševa, uz šut za tri poena 1-7). – Bojan nikad nije u prijateljskim utakmicama bio na nekoj specijalnoj razini, ali znamo njegove kvalitete, spreman je i siguran sam će to i demonstrirati – poručio je Anzulović.

Litva došla sa skorom 6-0

Rok Stipčević upozorio je na kvalitetu Litve koja u kvalifikacijama za SP još ne zna za poraz.

– Očekuje nas teška i uzbudljiva utakmica. Igramo protiv respektabilne momčadi koja ima omjer 6:0 u kvalifikacijama, protiv koje imamo negativan omjer u službenim utakmicama 9:2, ali uz sav respekt prema njima, mi ih se ne bojimo. Prošli smo sve detalje igre posljednja dva tjedna, ulazimo u utakmicu spremni i puni samopouzdanja – poručio je Stipčević.

U Osijeku će Litva pod obručima biti “tanja” za svoje dvije NBA zvijezde, Jonasa Valančiunasa iz Toronto Raptorsa i suigrača Bojana Bogdanovića u Indiana Pacersima Domantasa Sabonisa, inače sina člana košarkaške kuće slavnih Arvydasa. To bi trebala biti velika prednost hrvatske reprezentacije, a tu bi do izražaja mogao doći Ivica Zubac.

– Bit će nam puno lakše, iako ih mijenjaju kvalitetni centri, oni ipak nisu na razini Valančiunasa i Sabonisa. To je jedan od načina na koji možemo okrenuti utakmicu na našu stranu. Spremamo se već gotovo dva tjedna, prošli smo kroz sve detalje igre, obrane i napada i ulazimo 100 posto spremni, motivirani i puni samopouzdanja – poručio je Zubac.

Za ključnog litavskog igrača, razigravača Mantasa Kalnietisa, Anzulović je pripremio “zamku”.

– Pripremili smo neke taktičke varijante za njega, pokušat ćemo neutralizirati vrlo bitnu stavku njihove igre – kazao je izbornik.