Ostvarili su mu se snovi na nestvaran način: Njezin partner je odustao pa mi je poslala poruku...

Do 2015. godine svi hrvatski tenisači i tenisačice mogli su se pohvaliti samo sa sedam seniorskih Grand Slam naslova, a potom su, praktički u samo četiri godine, osvojili još toliko. Nakon što su naši tenisači “otkrili” parove kao mogućnost da pobjegnu od mučenja na pojedinačnim Futuresima u egzotičnim dijelovima svijeta i budu dio elite svjetskog tenisa, vrlo brzo shvatili su da se na Grand Slam turnirima do uspjeha i besmrtnosti može i nastupima u mješovitim konkurencijama.

Deveti Hrvat s GS naslovom

Nakon Mate Pavića i Ivana Dodiga, sada je tu čast doživio i treći naš dubl igrač Nikola Mektić (31). On i 24-godišnja Čehinja Barbora Krejčikova, podsjetimo, osvojili su Australian Open svladavši u finalu Amerikanku Mattek-Sands i Britanca J. Murraya (5:7, 6:4, 10:1). Krejčikova je zapravo obranila naslov jer je i lani bila pobjednica (s Ramom).

– Jako sam sretan, ostvario mi se dječački san! Naslov na Grand Slam turniru je nešto što ostaje zauvijek – kaže za Večernji list Mektić, inače zagrebački dečko, i objašnjava kako se “upario” s mladom Čehinjom: – S Barborom sam dogovorio nastup tjedan dana prije početka Australian Opena. Ja sam odlučio promijeniti dosadašnju partnericu (Poljakinju Alicju Rosolsku – op. a.), a njezin partner (Rajeev Ram – op. a.) odlučio je preskočiti miks ovaj put. Krejčikova mi je poslala upit želim li igrati s njom i ja sam pristao. Znam da je vrhunska igračica u parovima i svidjela mi se ta ideja.

Tako je Nikola postao deveti Hrvat s naslovom na jednome od Grand Slam turnira. Dosad je imao jedan finale (s Rosolskom na US Openu 2018.), a sada je napravio i taj završni korak. I to protiv para od kojega je 2018. i izgubio finale.

– Ovaj put sam ja bio sretniji – rekao je na proglašenju, zahvalivši mnogima, a posebno navijačima u Hrvatskoj. I u Češkoj, naravno!

Pitali smo ga hoće li on i Krejčikova i dalje nastupati zajedno.

– Ja se nadam da hoćemo, ja sam za to. Sad je na njoj da odluči o tome jer ona nastupa i u pojedinačnoj konkurenciji (128. je na WTA listi – op. a.) i pitanje je hoće li svaki put igrati u sve tri konkurencije. Uglavnom, ja sam za nastavak suradnje – jasan je Mektić.

Vidjet ćemo što će biti, uglavnom Krejčikova je imala samo riječi hvale za Mektića. Evo kako je ta suradnja začeta iz njezina kuta:

– Velika je sreća što smo se našli. Željela sam ponovno igrati s Ramom, ali on je imao nekih problema uoči sezone i rekao mi je da neće igrati miks (s Joeom Salisburyjem osvojio je naslov u muškim parovima – op. a.). Imala sam Nikolin broj, poslala sam mu poruku i on se javio za pet minuta. Napisao je da je sretan što će igrati sa mnom, a ja sam mu odgovorila: “Idemo osvojiti naslov”. I, eto, sad imamo naslov. Ne mogu vjerovati. No Nikola je većinu naših mečeva odigrao briljantno, pogotovo finale – oduševljena je Barbora, koja je inače iz Brna i kojoj je ovo već četvrti Grand Slam naslov. Ima dva Australian Opena u miksu, a s Katerinom Siniakovom osvojila je ženske parove u Roland Garrosu i Wimbledonu 2018. godine.

Još trojica u ATP arenu

Drago nam je zbog Nikole, kao i vjerojatno svim ljubiteljima tenisa u Hrvatskoj. Poštenim radom, upornošću i spremnošću da se u svakom trenutku stavi na raspolaganje izborniku, zaslužio je nešto takvo. Uostalom, njegova Grand Slam kruna bila je samo pitanje trenutka. Nakon što je shvatio da igra “pogrešnu utakmicu” i prije nekoliko godina sa singla se prebacio na dubl, rezultati su mu bili sve bolji. Prekretnica se dogodila 2017. kada je u parovima osvojio svoja prva dva turnira, Budimpeštu i Memphis s Brianom Bakerom, a sa Škugorom stigao do polufinala Wimbledona. Nakon toga je u razgovoru za Večernji list rekao:

– Sa singlom je gotovo, u dublu se ljepše živi!

Shvatili su to i ostali naši tenisači pa će ovaj tjedan u dubl arenu ATP Toura ući još trojica: braća Ivan i Matej Sabanov i Ante Pavić (na turniru u Montpellieru) te ih sad imamo čak osmoricu!

1938. Dragutin Mitić (S. Mathieu) R. Garros

1970. Nikola Pilić (Pierre Barthes) US Open

1997. Iva Majoli R. Garros

1998. Mirjana Lučić (Martina Hingis) Aus. Open

2001. Goran Ivanišević Wimbledon

2014. Marin Čilić US Open

2015. Ivan Dodig (Marcelo Melo) R. Garros

2016. Mate Pavić (Laura Siegemund) US Open

2018. Mate Pavić (Oliver Marach) Aus. Open

2018. Mate Pavić (G. Dabrowski) Aus. Open

2018. Ivan Dodig (Latisha Chan) R. Garros

2019. Ivan Dodig (Latisha Chan) R. Garros

2019. Ivan Dodig (Latisha Chan) Wimbledon

2020. Nikola Mektić (B. Krejčikova) Aus. Open

Imamo tri pojedinačna naslova, sedam u miksu i četiri u dublu – tri muška i jedan ženski.

