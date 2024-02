Prije otprilike devet godina igrala se slična utakmica u Osijeku: Daj Bože da se povijest ponovi

Prije otprilike devet godina Hajduk je kao gost došao igrati protiv Osijeka nakon poraza od Rijeke na Poljudu. Tada je Rijeka pobjedom od Hajduka preuzela vrh prvenstvene ljestvice, kao i prošlog tjedna, a u toj sljedećoj utakmici Osijek je tada na domaćem terenu svladao Hajduk s 1:0. Sličnosti se nastavljaju u činjenici da je i tada trener bijelo-plavih bio Zoran Zekić, koji se prije današnjeg ogleda Osijeka i Hajduka na Opus Areni rado prisjetio te utakmice.

Prekodravac i Lovrić upitni

– To je malo nostalgično, svega se toga sjećam. Nakon te utakmice prvi sam put pomislio da sam možda dobar trener. Bila je to zaista odlična utakmica, daj Bože da se povijest ponovi – rekao je s osmijehom na licu Zekić koji je najavio i današnji okršaj:

– Dobar tjedan je iza nas, mislim da smo sve dobro odradili, a na nama je da to sutra i pokažemo. Pročitao sam da još nismo dobili nijedan derbi na Opus Areni tako da ćemo imati motiv više. Nadam se da ćemo biti hrabri, poletni i igrati kako trebamo igrati svaku utakmicu doma. Imamo velik motiv, ali ne smijemo izgorjeti u želji.

Puno je pitanja na konferenciji za medije Zekić uoči utakmice dobio o izostancima Hajduka, posebice o izostanku kapetana i najboljeg igrača bijelih Marka Livaje, no trener Osijeka istaknuo je i vlastite izostanke.

– Puno se priča o tome, to može biti velika zamka. Naravno da je izostanak Livaje hendikep za Hajduk, ali momčad nekad pronađe neka druga rješenja i to se zna ispostaviti dobrim. Nažalost, i mi imamo dosta izostanka, posebice u napadu, moramo pronaći prava rješenja. Caktaš je otišao, Prekodravac i Lovrić su upitni. Imam previše i svojih problema pa ne mogu previše razmišljati o problemima protivnika.

Bez gostujućih obilježja

Prije nešto više od tjedan dana Osijek je potvrdio dolazak povremenog albanskog reprezentativca, veznjaka Enisa Çokaja na posudbu iz Panathinaikosa. U prošlotjednom dvoboju protiv Rudeša Çokaj je ušao s klupe, a danas ga očekuje prvi start u osječkom dresu.

– Çokaj će početi utakmicu protiv Hajduka, to nije tajna. Ono što sam zasad vidio, to je karakterno fantastičan dečko koji upija sve o čemu razgovaramo i mislim da će nam on dati dodatnu energiju i kvalitetu u svakom smislu.

Glasnogovornik NK Osijeka Mario Mihić na kraju konferencije istaknuo je nekoliko važnih informacija. Kao i na svakom dosadašnjem derbiju na Opus Areni, zabranjeno je biti na domaćim sektorima stadiona s obilježjima gostujućeg kluba. Isto tako, pozvao je navijače da ranije dođu na tribine zbog pojačanih kontrola pri ulasku na stadion istaknuvši da "svatko može biti ljut isključivo na sebe ako dođe na stadion pet minuta prije početka utakmice, a na kraju uđe na tribine tek u 15. minuti utakmice". Na stadionu se neće služiti alkohol, a uoči početka iz kluba najavljuju lijepu koreografiju na tribinama.