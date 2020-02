Oršić otkrio zašto je ostao: Pustimo te milijune, s Bilićem nisam razgovarao

Trener West Bromwich Albiona ove zime stalno je govorio da njegova momčad mora ojačati, Slaven Bilić je to ponavljao kad je momčad, nakon bravuroznog ulaska u Championship, drugi razred engleskog nogometa, malo zapela, upala u krizu.

Tražio je svježu krv, pojačanja koja će razbuditi svlačionicu, i kao idealnog za to vidio je lijevokrilnog Dinamova igrača Mislava Oršića.

Oršić je igrački eksplodirao u Dinamu nakon dolaska iz Južne Koreje, postao je reprezentativac, ali i tata, očito je sazrio na svim životnim frontama.

Rijek se bolje snašla

No, ponude WBA, kluba za koji navija i Goran Ivanišević (ne zbog Bilića, nego odavno) nisu bile dovoljne, pokušali su Englezi povisiti ponudu, ali ipak nije prošlo, Oršić je ostao u Dinamu.

– Pustimo te milijune, već sam to zaboravio, i dalje dajem sve što mogu na svakom treningu i pripremam se za ostvarivanje daljnjih ciljeva – mirno će Oršić, koji baš i nije bio posebno zainteresiran za odlazak iz Dinama u Drugu englesku ligu, koliko god je WBA blizu ulasku u elitni razred.

– Bilo je nekakvih priča, ali na kraju nije bilo dogovora. Ne, nisam razgovarao sa Slavenom Bilićem, išlo je to nekim drugim kanalima – kazao je smješkajući se Dinamov igrač.

No, nimalo mu nije bilo do smijeha u srijedu nakon poraza na Rujevici od Rijeke u četvrtfinalu Hrvatskoga nogometnog kupa.

Jaka bura i uvjeti na rubu regularnosti, ako ne i preko njega, nisu dali Dinamu da igra svoju igru i ostao je bez prilike da možda osvoji dvostruku krunu, ostalo mu je samo prvenstvo.

– Baš je bilo teško, ali što se sad može. Naravno da smo razočarani i žalosni jer se u Dinamu uvijek priželjkuje dvostruka kruna, no izmakla nam je i drugu sezonu zaredom. Riječani su se malo bolje snašli po tom jakom vjetru, a kad smo mi igrali niz vjetar nismo im uspjeli odgovoriti na pravi način.

Oršić je na zadnjem gostovanju Dinama na Rujevici, u 5:0 pobjedi, triput bio strijelac, a u srijedu su plavi u četvrtfinalu Hrvatskoga kupa, alkarskim rječnikom, pucali u ništa.

– Jednostavno nam nije išlo, pokušavali smo, borili smo se, ali kad neće, onda neće. Sad trebamo iz toga izvući pouke. Kad su tako teški uvjeti za igru, onda očito moramo biti još jači, još motiviraniji. Nekad zabijemo i iz poluprilika, ali sad u Rijeci nismo uspjeli.

Dinamo ima svoju igru, no na rujevičkom vjetru to nije moglo proći.

– Bila su to dva potpuno različita poluvremena. Kad smo igrali uz vjetar, morali smo igrati na jedan način, a kad smo igrali niz vjetar, morali smo igrati potpuno drukčije. Ma šteta...

Sad smo motivirani

Plavima sad ostaje samo prvenstvo, ali treba taj naslov i osvojiti, no imaju veliku bodovnu prednost još iz prvog dijela, a Oršić ima i motiv više, zadržati se na popisu izbornika Dalića za Europsko prvenstvo.

– Vidjet ćemo, trebamo se vratiti u pobjednički ritam, slijedi nam Gorica, želimo povratak na pobjednički put, želimo taj naslov prvaka, ne želimo više ispustiti ni jedan bod do kraja. Boli kad tako ispadnete iz Kupa.

Hoće li utakmica s Goricom biti psihički teška zbog poraza u Kupu?

– Ma ne, sad ćemo tek biti maksimalno motivirani, nakon tog poraza, i pobjedom ćemo ga nastojati što prije zaboraviti.

Spomenuli smo hrvatsku reprezentaciju, nažalost, ozbiljno se ozlijedio Ivan Perišić, a vi igrate na njegovoj poziciji.

– To je jako loša vijest za našu reprezentaciju, on je jedan od najboljih igrača koji su na toj poziciji igrali u našoj reprezentaciji, čudo od igrača i velika je šteta što mu se to dogodilo. Želim mu da se što prije oporavi – poručio je Mislav Oršić.

