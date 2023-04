Organizacijska katastrofa u Bakuu: Vozač u posljednjem krugu ujurio u pit stop pun ljudi

Na nedjeljnoj utrci velike nagrade Azerbajdžana u Bakuu katastrofa je za dlaku izbjegnuta. Francuski vozač Alpinea, Esteban Ocon ušao je u pit stop u posljednjem krugu utrke, kada je staza već bila prepuna fotografa i drugog osoblja koji su tamo očekivali pobjednika Sergia Pereza.

Ocon tijekom 51 kruga utrke nije obavio nužno zaustavljanje što je značilo da se mora zaustaviti barem u zadnjem krugu kako bi izbjegao diskvalifikaciju. Kada je konačno stigao do pit stopa, jasna je bila organizacijska pogreška te da prisutnima nije javljeno kako Ocon tek treba ući u pit.

Terrifying scenes at the end of the race as Ocon comes to pit while there are media personnel in his way 😳 pic.twitter.com/acL7GfXvuj