Max Verstappen pun kritika na sprint: 'Ovo nije pravo utrkivanje, više kockanje, samo šou!'

Red Bullov prvak Formule 1 Max Verstapen nije mogao sakriti svoj manjak oduševljenja nakon subotnje sprint utrke u Bakuu. Problemi su započeli kada ga mu je Mercedesov George Russell u dvoboju ošetito bolid . Verstappen je na to reagirao nazvavši ga idiotom i rekavši da će mu vratiti istom mjerom. Mladi Britanac premda iznenađen ovako burnom reakcijom odgovorio je kako mu se neće maknuti s puta samo zato što je on Max Verstappen jer je došao boriti se i pobjeđivati.

Usprkost nedaćama, Versappen je utrku završio ispred Rusella, na trećem mjesu. Međutim, tijekom konferencije za novinare kritizirao je sport i sprint format koji je uveden pretprošle sezone. "Treba prestati s ovom stvari. Mislim da je važno da se pokušamo vratiti onome što smo nekad imali i osigurati da se svaka ekipa može boriti za pobjedu, to nam treba biti cilj, a ne uvođenje sveg ovog umjetnog uzbuđenja", rekao je Verstappen.

"Bilo mi je dosadno tijekom ovih drugih kvalifikacija. Volim imati jedne kvalifikacije u kojima dam sve od sebe, to sam napravio u petak i uživao sam. Ali onda sam morao to opet raditi... Pomislio sam 'moj Bože, još jedne kvalifikacije'. Ne uživam u tome", dodao je.

Premda je u prve dvije sezone po uvođenju, sprint zapravo bio zamijena za kvalifikacije, ove godine je to promjenjeno i ishod sprint-utrke nema utjecaj na startni poredak glavne, duže. Umjesto toga u jednom se vikendu voze dvoje kvalifikacije. Jedne petkom, za glavnu utrku, a druge subotom za sprint koji se vozi kasnije istoga dana.

"To je preužurbano, nije pravo utrkivanje, više je kockanje. Više bih uspjeha imao da odem u casino u Vegas. Ja se volim utrkivati, čisti sam trkač, a ovo je samo šou", rekao je prvak i zaključio: "Naravno da je važno imati taj zabavni element, ali vjerujem da bi bilo zabavnije da su svi bolidi podjednako dobri, a ne ovako. Zamislite da u nogometu vodite 3:0 i onda netko kaže 'a dobro, idemo sad vratiti na 0:0 i krenuti ispočetka'. Takav je to osjećaj. Po meni je to nepotrebno."

