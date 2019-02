Opet stigle grozne vijesti za Dinamo, ovo nismo željeli vidjeti!

Opet ista priča kad je o Dinamu riječ. Opet će plavi svoje europsko gostovanje morati pamtiti i po svojim, takozvanim navijačima.

Ovaj put su u gradu bili mirni, nije bilo nikakvih problema u središtu, pili su pivice, družili se...

Oni s obilježjima kluba veselili su se i tu i tamo zapjevali, oni u crnome, s kapuljačama na glavi smo su međusobno komunicirali. Nažalost, taj mir s gradskih ulica pretočio se u potpuni nemir pred stadionom. Krenuli su iz grada oko 18 sati, po nekim procjenama bilo je između 1500 i 2000 navijača, a samo njih 627 su imali ulaznice. Čuli smo njihov plan, mirno bez izgleda doći do stadiona, blizu tribine, a onda će nešto ‘riješiti’.

I pokušali su, krenuli su na nekoliko redara koji su čuvali prolaze u slabašnoj ogradici. I tu je onda došlo do sukoba, pa je interventna policija morala djelovati. Uz pomoć jakih snaga, pa i s konjima, odgurali su tu masu navijača do ruba rijeke. Neki su navijači dobro dobili po plećima, nekima se morala ukazivati i pomoć a nekolicina je i privedena.

Pojavila se prvo priča da će ih na kraju sve pustiti na tribinu, pa da neće pustiti ni one koji imaju ulaznice.

I dok se o tome razglabalo vidjeli smo ljude i iz Dinama kako razgovaraju s policijom, željeli su naći rješenje koje bi bilo najmanje štetno kao za utakmicu, za Dinamo, ali i za grad Plzenj i policiju.

U svakom slučaju, organizatori utakmice, jako su pogriješili. Njihova procjena sigurnosne situacije očito je bila potpuno kriva uza sva upozorenja i Dinama i hrvatske policije.

Dobili su baš sva upozorenja od Dinama, sve moguće scenarije jer se znalo da dolazi mnogo onih bez ulaznica i da će nastati kaos jer će pokušati ući na stadion. No, za to se domaćini očito nisu pripremili, iako su, to im se mora priznati, pripremili jako policijske snage koji su kao koji je nastao pred ulazom riješile za pet minuta.

I opet, po tko koji put se postavlja pitanje, čemu sve to? Hoće li Dinamo opet biti sankcioniran koliko god je upozorio na moguće probleme.

No, Uefa tu često nema ni milosti ni razumijevanja. Kao što je teško naći razlog da se razumiju i ‘navijači’. Namjerno smo ih stavili u navodnike jer teško ih je spomenuti bez navodnika s obzirom na to da njih Dinamo ni ne zanima, da ih zanima samo njihov provod, samo njihovo pokazivanje javnosti i dokazivanje nekakve snage.

Niti imaju obilježja kluba, niti znaju plave igrače, jako rijetko sa svoje tribine uopće bace pogled na travnjak. Nema kod njih uzdaha kad plavi ne zabiju gol, oni imaju svoju zabavu koja veze s nogometnom nema. I samo svima nama i cijeloj državi nanose sramotu.

Tu, naravno ne mislimo na prave navijače koji idu na utakmice da bi podržali plavu momčad, tih 600-tinjak koji su na kraju ušli sjajno su navijali.

No, Uefi je zbog takvih ‘navijača’ Dinamo plaćao i plaća kazne desetljećima, a očito će ih plaćati i dalje. Sve dok ne bude političke volje da se problem huliganizma na stadionima i oko njih riješi. A toga dosad nije bilo, pa smo jako skeptični oko raspleta i konačnog rješenja tog problema.

