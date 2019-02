Bjelica: To je kod nas u Hrvatskoj neizlječiva bolest...

Trener Dinama Nenad Bjelica iznio je prve dojmove nakon poraza od Viktorije (2:1) u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige.

- Mislim da je rezultat realan. Ipak daje nam nadu u uzvrat. Vjerujem da ćemo uz pomoć naših navijača na Maksimiru, i uz ove igrače koji su pokazali da se mogu nositi s ovakvim ekipama ostvariti prolaz u iduće kolo Europa lige.

Komentar na dva primljena gola nakon grešaka.

- To se događa, takve situacije iz kojih smo dobili golove. Ušli su u neku kontru, imali smo manjak igrača u obrani u tim situacijama. Protivnik je kvalitetan i jak na prekidima. Nadam se da ćemo do uzvrata ispraviti greške koje su nam se danas događale.

Komentar igre strijelca Brune Petkovića?

- Prema naprijed je uz Danija Olma bio naš daleko najbolji igrač. Kod kontre prije prvog gola htio je najbolje, ali je nažalost izgubio loptu i tu smo dobili gol. Kod drugog gola je malo zakasnio, a bilo je još igrača koji su mogli bolje reagirati.

Imao je problema s ozljedama i izostancima.

- Gavranović teško da će biti na raspolaganju. Za Hajrovića ćemo vidjeti. Stojanović sada ima tri žuta, naći ćemo dobro rješenje.

Rezultat ipak daje nadu za uzvrat?

- Do 60. minute apsolutno smo kontrolirali protivnika. Onda smo primili prvi gol... destabilizirala nam se igra nakon prvog gola, to se događa. Kaznili su sve naše greške, to je njihova snaga. Treba u uzvratu to ispraviti i siguran sam da možemo zabiti gol više od njih. Podcijenili smo ih, borim se protiv toga, ali to je kod nas neizlječiva bolest u Hrvatskoj - procjenjivanje. Nadam se da ćemo mi pobijediti u Zagrebu, iako su oni jaka ekipa.

Drugi europski poraz s Dinamom, kako se osjeća?

- Razočaran sam rezultatom jer smo mogli bolje. Ovo nam daje nadu da možemo proći dalje. Nije lako igrati kad podcijenite protivnika. Vjerujem da ćemo podići ekipu do uzvrata. Ponosan sam na dečke kako rade i kako se bore. Sretan sam što sam njihov trener. Nisam ljut, samo sam razočaran rezultatom koji je mogao biti bolji.

