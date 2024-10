Olić otkrio što je s ozlijeđenom zvijezdom Hajduka: 'Imali smo konfuznu situaciju...'

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija za igrače do 21 godine nije uspjela izboriti izravan plasman na Europsko prvenstvo. Svoj put na smotru najboljih reprezentacija Starog kontinenta, Hrvatska će tražiti kroz dodatne kvalifikacije. Izabranici Ivice Olića u Koprivnici su pobijedili vršnjake iz Grčke (3:2). Imali su naši dečki prednost 2:0, no dva su pogotka primili u nadoknadi prvog dijela i to u samom dvije minute! No, pobjedu našoj reprezentaciji donio je Luka Vušković pogotkom glavom u 76. minuti nakon ubačaja Zvonareka iz kornera. Naš je sjajni stoper tako nastavio igrati u vrhunskoj formi iz belgijskog prvenstva. Pokazala je naša mlada reprezentacija i ovaj put izniman potencijal jer im je s druge strane bila sjajna grčka selekcija u kojoj je nekoliko vrhunskih igrača. Svjestan je toga bio i hrvatski izbornik Ivica Olić.

- Grčka je momčad s velikim iskustvom. Znali smo da će biti neugodni i da će nam praviti probleme, no vjerovao sam da ih možemo iznenaditi kvalitetnom igrom, a dečki koji su ušli s klupe također su odradili svoj posao - počeo je Olić.

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija na rasporedu je u četvrtak, 17. listopada.

- Iskreno, nisam puno obraćao pozornost na mogući izravan plasman, niti onaj kroz dodatne kvalifikacije. Kojeg god suparnika dobijemo moramo ga dobro analizirati i pripremiti se. Budemo li ovakvi kao protiv Grčke, imamo šanse protiv bilo koje momčadi u dodatnim kvalifikacijama.

Imat ćete se vremena bolje upoznati s momčadi.

- Svako novo okupljanje olakšat će nam stvari. Nadam se da će nam se vratiti Anton Matković iz Osijeka i da će ozdraviti Luka Stojković iz Dinama. Isto tako, nadam se da nećemo imati nekakvih drugih problema i da ćemo imati širok izbor opcija i biti spremni za izazove koji nas očekuju.

Olić je u završnici prvog dijela morao zamijeniti stopera Dominika Prpića koji se požalio na ozljedu. Kakve su prve informacije?

- Ono kratko što sam mogao vidjeti na poluvremenu, nisam imao puno vremena jer smo imali konfuznu situaciju, samo mi je rekao da je osjetio bol u zglobu. Nadam se da nije ništa ozbiljno - kaže Olić.

Kako je to izgledalo na poluvremenu, nakon što je Hrvatska u dvije minute ispustila prednost od 2:0?

- Nije bilo lako. Najviše što smo mogli napraviti, bilo je da ih podignemo psihološki. Ovoj mladoj momčadi nije lako tako prosuti dva pogotka, a onda nakon petnaestak minuta opet dobro reagirati. Oni su napravili upravo to. Napravili su ono što smo od njih htjeli. Posebno se veselim kada vidim da se ovako bore jedan za drugoga i ostavljaju srce na terenu. Nitko nije sumnjao u njihovu kvalitetu. Imamo igrače s klupe koji uvijek mogu dati dodatan impuls. To je zajedništvo koje smo od prvog dana pokušali vratiti i stvoriti slično ozračje kakvo ima A-reprezentacija.

Kako ste zadovoljni Matijom Barzićem koji je ušao na stopersku poziciju umjesto Dominika Prpića?

- Nije dečku bilo lako, ušao je praktično bez zagrijavanja. Momčad mu je pomogla da se bolje i ugodnije osjeća kako je utakmica odmicala. veselim se njegovom prvom nastupu. Nadam se da će nastaviti igrati u svom klubu i da će s nama biti i na sljedećim okupljanjima.

Olić je u pripremi utakmice pričao kako će biti važno raditi na prekidima?

- Doslovce sam svaki dan, na svakom sastanku, inzistirao na tome. Imamo tu kvalitetu. Imamom Vuškovića koji je neobranjiv na prekidima, ne znam tko ga može zaustaviti, to smo vidjeli i u ovoj utakmici protiv Grčke. S Beljom također imamo potrebnu visinu, kao i ostale dečke koji to izvrsno izvode i logično je da nam to mora biti jedno od oružja. Ne samo u ovoj, već i u svim ostalim utakmicama.

Posljednje pitanje bilo je vezano za Bruna Durdova. Hoćete li ga zvati nastavi li igrati u ovakvoj formi?

- Nastavi li ovako igrati, naravno da ćemo se radovati da bude tu s nama - kazao je Olić i odjurio u svlačionicu svojim igračima koji su ga dočekali pljeskom. Baš kako je izbornika i naše dečke ispratila publika u Koprivnici.