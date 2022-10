Oduševljava Amerikance, ali Hrvatsku ne zaboravlja: Evo zašto je slavni trener nosio našu zastavu

Osvojio je šest Super Bowla i time postavio rekord američke lige. Rođen je u Tennesseeju, mnogi ga smatraju jednim od najboljih trenera NFL-a, a njegovi korijeni su – hrvatski. I on je na njih itekako ponosan.

Bill Belichick (70), dugogodišnji trener New England Patriotsa, izgubio je nakon produžetaka od Green Bay Packersa (27:24), a Bill je pred kamerama nosio jedan upečatljiv "modni dodatak".

Bill Belichick is joining more than 200 players and coaches in celebrating their heritage by wearing the Croatian flag on his chest. 🇭🇷 pic.twitter.com/e8d4GGkxGa