Određeni nositelji hrvatske zastave na otvaranju POI-ja u Parizu: 'Bit će to splitska veza'

Hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić i paraplivač Dino Sinovčić nosit će hrvatsku zastavu na svečanosti otvaranju Paraolimpijskih igara u Parizu 28. kolovoza. Nakon što su olimpijci napustili Pariz, glavni fracuski grad postaje središte paraolimpijskog sporta. Od 28. kolovoza do 9. rujna Pariz će biti domaćin 17. ljetnih paraolimpijskih igara. Prve su održane u Rimu 1960. godine, a od Seoula 1988. održavaju se gradu domaćinu zajedno s Olimpijskim igrama.

U Parizu će sudjelovati oko 4.400 sportaša iz 186 paraolimpijskih odbora, a natjecat će se u 22 sporta. Hrvatske boje branit će 22 parasportaša, a imat ćemo predstavnike u šest sportova. Najviše predstavnika Hrvatska će imati u atletici, deset (Deni Černi, Ivan Katanušić, Matija Sloup, Erik Fabian Kaurin, Luka Baković, Velimir Šandor, Miljenko Vučić, Marijan Presečan, Mikela Ristoski, Ivana Purkić), u para stolnom tenisu hrvatske boje će braniti četvero sportaša (Anđela Mužinić Vincetić, Helena Dretar Karić, Mirjana Lučić, Borna Zohil), po troje u paraplivanju (Dino Sinovčić, Emma Mečić, Paula Novina) i bocciji (Anamarija Arambašić, Dora Bašić, Davor Komar), te po jedan u paratriatlonu (Antonio Franko) i parataekwondu (Ivan Mikulić).

Čast nositi hrvatsku zastavu na svečnosti otvaranja dobili su parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić te paraplivač Dino Sinovčić. Za razliku od Olimpijskih igara koje su otvorene na rijeci Seine, "pozornica" ceremonije otvaranja Paraolimpijskih igara bit će Place de la Concorde i Champs-Elysees.

"Velika je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu na svečanosti otvaranja. To je iskazuje poštovanja prema onome što si do sada učinio", kazala je 32-godišnja Splićanka. Bit će to njezine četvrte POI nakon Londona, Rio de Janeira i Tokija, a do sada je osvojila ekipno srebro u Riju i ekipnu broncu u Tokiju zajedno s Helenom Dretar Karić. U Parizu nema ekipne konkurencije, već parovi i sing.

"U Parizu nema niti natjecanja po skupinama, već se odmah igra na ispadanje. Bit će veći pritisak, sada više nemaš pravo na jedan pogrešan korak u skupini kao do sada, ali ako želiš biti najbolji, moraš sve pobijediti", kazala je Mužinić Vincetić koja je tijekom karijere osvojila 14 medalja sa svjetskih i europskih prvenstava. Prošle godine je briljirala na Europskom prvenstvu u Sheffieldu osvojivši zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, zlato u paru sa Helenom Dretar Karić, te broncu u mješovitim parovima s Tomislavom Špaljom.

U Parizu je posebno raduje što će na tribinama imati i dosta svojih navijača. "Imat ću navijače na tribinama, dolazi obitelj, prjatelji, suprug Kristijan. Ovo je prilika u Europi vidjeti sve najbolje što parasport nudi", kazala je.

Hrvatsku zastavu će na svečanosti otvaranja nosit će zajedno s Dinom Sinovčićem. "Drago mi je što ću nositi zastavu s Dinom. Dvoje Splićana će mahati zastavom, on je sjajan dečko i veliki sportaš, on je bio jedna od prvih osoba koje sam upoznala u partasportu", dodala je. "Bit će to splitska veza na svečanosti otvaranja", kazao je Dino sa smiješkom, dodavši: "Baš mi je drago što će uz mene biti i Anđela, znamo se praktički cijeli život."

Najbolji hrvatski paraplivač je istaknuo kako će to biti jedan od najposebnijih trenutaka u karijeri. "Bit će to velika čast i odgovornost, poseban nacionalni naboj. Predstavljat ćemo cijelu naciju, nevjerojatno emotivan trenutak", kazao je 32-godišnji Sinovčić za kojeg će to biti treće POI nakon Rio de Janeira i Tokija.

Tokio posebno pamti, u Japanu je osvojio broncu na 100 metara leđno. U riznici trofeja ima i tri uzastopne medalje na svjetkim prvenstvima - dva zlata (2019, 2022) i srebro (2023), dok je na Europskim prvenstvima osvojio četiri medalje. Prošle godine je osvojio europsko srebro u Funchalu na portugalskoj Madeiri, imao i srebro iz 2021. godine, također na Madeiri, europsko zlato iz Dublina (2018), te broncu 2009. u Reykjaviku.

I njega posebne raduješto će napokon imati podršku s tribina. "Rio de Janeiro je bio daleko, u Tokiju je bila korona, nakon Pariza slijedi Los Angeles, pa Brisbane. Ovo je praktički jedina prilika da me obitelj i prijatelji bodre s tibina. Sve se poklopilo. Bit će mi to posebna motovacija", poručio je.

Hrvatska je do sada osvojila 26 medalja na ljetnim Paraolimpijskim igrama pri čemu pet zlatnih, osam srebrnih i 13 brončanih medalja. Najbrojniju reprezentaciju Hrvatska je imala u Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine sa 25 predstavnika, dok je na zadnjim igrama u Tokiju, također bilo 22 predstavnika. Najuspješnije Igre bile su u Pekingu gdje su hrvatski parasportaši osvojili tri zlata i jedno srebro, dok su u Tokiju osvojili sedam medalja, ali bez zlata – tri srebra i četiri bronce.

