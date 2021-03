Odrađeno i službeno vaganje: Ngannou već ima jednu ogromnu prednost

Priredba naziva UFC 260 donosi nam 10 dvoboja, a onaj posljednji, koji nas čeka u ranim nedjeljnim satima, poslastica je koja se ne propušta, piše Fight Site.

Nakon što je posljednje tri godine proveo u pripremama i borbi s Danielom Cormierom, Stipe Miočić promijenio je protivnika, ali ponovno ga u Octagonu čeka stari znanac, samo što se ovaj ne zove Daniel već Francis Ngannou.

Stipe nad 'Predatorom' već ima jednu pobjedu, onu iz 2018., a prije nego što pokuša ponoviti taj uspjeh, aktualni prvak još se jednom pred ulazak u kavez našao licem u lice s opasnim izazivačem.

Sve to odvilo se otprilike sat vremena nakon službenog vaganja koje nam je otkrilo da Miočić u revanš ulazi sa 106,1 kilograma, a Ngannou s čak 13 više.

