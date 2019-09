Od svih mladih lavova Medvjedev najoštrije grize

Borna Ćorić nije imao nikakvih izgleda u finalu turnira u Sankt Peterburgu. Vodio je protiv Rusa Danila Medvjedeva s 4-1 u pobjedama uoči tog meča, ali to je na terenu malo značilo.

Jer ove je godine Medvjedev drugačiji igrač, a i Borna nije u najboljoj formi. Vidjelo se to i po tijeku meča, Zagrepčanin je osvojio samo četiri gema (6:3, 6:1).

Medvedev s najviše pobjeda

– Bio je puno bolji igrač na terenu. Sve je odradio bolje od mene. Pokušavao sam sve, mijenjao taktiku, domišljao se što još mogu drugačije odigrati, ali nije prošlo. Imao je odgovor na svaki moj pokušaj – kazao je Borna hvaleći igrača svoje generacije (obojica su rođena 1996., ali je Rus devet mjeseci stariji).

Ta Danilova superiornost u finalu nije nas iznenadila. Na cijelom turniru nije izgubio ni set, a to mu je bio peti finale u nizu: u Washingtonu je izgubio od Kyrgiosa (a u četvrtfinalu bio bolji od Čilića), u Montrealu od Nadala, u Cincinnatiju je pobijedio Goffina (a u polufinalu i Đokovića), na US Openu također je izgubio od Nadala i sada je u Sankt Peterburgu pobijedio našeg Ćorića.

Treći mu je to naslov ove godine (uz još pet izgubljenih finala), a po broju pobjeda (54-17) uvjerljivo prednjači pred svim tenisačima (Nadal 48-6, Federer 45-7, Đoković 41-8). Osim toga, dva puta je pobjeđivao Đokovića pa je i iz toga jasno da nije riječ o slučajnom gostu u eliti svjetskog tenisa.

Medvjedev je u sezonu ušao kao 16. igrač na ATP listi, a sada je već četvrti tenisač svijeta. Ispred njega su na službenoj ATP listi tek trojica “staraca”: Novak Đoković (32 godine), Rafael Nadal (33) i Roger Federer (38).

Ruski se tenisač svojim meteorskim usponom definitivno nametnuo kao predvodnik mladih lavova. Preuzeo je tu ulogu od sunarodnjaka koji nastupa pod njemačkom zastavom Alexandera Zvereva (koji ima najviše osvojenih turnira – 11).

Sad je Medvjedev s 23 godine i sedam mjeseci prvi u konkurenciji igrača do 24, pa i u onoj do 25 godina. Može li do kraja godine ugristi i nekoga od nedodirljive velike trojke? Federer nam se čini najranjivijim, zato što zbog dobi već i manje igra...

Čilić najmlađi pobjednik

O smjeni generacija u vrhunskom svjetskom tenisu već se godinama priča, a najmlađi pobjednik Grand Slam turnira i dalje je Marin Čilić (30) koji je to postao 2014. godine.

U međuvremenu, mladi su nasrtali, ali nisu uspjeli srušiti “starce”. Ipak, vrijeme čini svoje: i Federer, Nadal i Đoković jednom će otići. A od svih mladih lavova Medvjedev najoštrije grize i čini se da je najbliži ulozi prvog izazivača. No zasad i on ima samo Grand Slam finale (US Open), ne i trofej.

Za našeg Ćorića dobro je to da je u ovom društvu jedan od najmlađih (22 godine i 10 mjeseci), u konkurenciji igrača do 23 godine treći je na svijetu, ispred njega su samo Zverev i Tsitsipas.

Popis igrača do 25 godina:

1. Danil Medvjedev (Rusija) 5305

2. Alexander Zverev (Njemačka) 4095

3. Stefanos Tsitsipas (Grčka) 3420

4. Karen Hačanov (Rusija) 2810

5. Matteo Berrettini (Italija) 2270

6. Borna Ćorić (Hrvatska) 2130

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 1719

8. Nick Kyrgios (Australija) 1430

9. Taylor Fritz (SAD) 1385

10. Kyle Edmund (Velika Britanija) 1325

U poretku tenisača do 25 godina još neki hrvatski tenisači drže solidne pozicije: 93. je Nino Serdarušić (22 godine), 119. Borna Gojo (21), a 320. Duje Ajduković (18)