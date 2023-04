Obitelj Garma pred važnom odlukom, Real želi njihova 13-godišnjeg sina

Nakon što je privukao pažnju domaće košarkaške javnosti sa 73 koša postignuta protiv vršnjaka iz Cibone a potom gostovao u U-13 sastavu Real Madrida na turniru u Barceloni, 13-godišnji Toni Garma je nastavio neumoljivo zabijati u domaćem prvenstvu za dječake.

Štoviše, na turniru u Zadru predvodio je svoj Novi Zagreb u sve tri pobjede koje su ovom malom klubu omogućile nastup na završnom turniru u društvu Košarkaške škole Dražen Petrović te dječjeg pogona Cedevite Junior i Splita kojeg, usput budi rečeno, predvodi vrlo talentirani sin dugogodišnjeg reprezentativca i internacionalca Roka Ukića.

Garma je Školi košarke Zadar ubacio 55 koševa, Bjelovaru 65 a Drnišu 34 koša što ga, s prosjekom od 51 koša, 23 skoka i 5 asistencija čini uvjerljivo najkorisnijim igračem (MVP) ovog natjecanja.

U majici Real Madrida, Garma je odigrao šest utakmica ubacujući prosječno 28,3 koša, pa ne čudi i vrlo ozbiljno zanimanje "kraljevskog" kluba za ovog hrvatskog klinca. A o njemu svjedoči i to da se u animatorsku kampanju uključio i hrvatski realovac Mario Hezonja koji malo Toniju poslao i svoj dres s potpisom i porukom "Nadam se da ćeš doći u Real". A u tome, na svoj način, sudjeluje i BiH reprezentativac, danas također realovac, Džanan Musa.

A upravo su u tijeku i razgovori između Reala i obitelji Garma pa tako i s njegovim ocem Nikolom koji je i sam bio talentiran košarkaš ali, po vlastitu priznanju, ne ovoliko koliko i njegov sin. No, za malog Garmu zanimaju se još neki veliki španjolski klubovi poput Barcelone i Baskonije pa su pred Tonijevim roditeljima vrlo zanimljivi tjedni.

Kako je Toni učenik šestog razreda (OŠ Trnsko), odlikaš, a 13 godina će napuniti za manje od mjesec dana, osim o uvjetima za košarkaški razvoj, razgovara se i o nastavku njegova školovanja koje je na osnovnoškolskoj razini ponešto drugačije. Naime, kod nas se u srednju školu polazi nakon osmog razreda (8 plus 4) a kod njih, u toj privatnoj školi u koju pohađa Realov podmladak, nakon šestog (6 plus 6).

Po svemu sudeći, Garma bi već ovog ljeta mogao krenuti putem kojim je već prošao jedan mladi hrvatski košarkaš a to je Boris Tišma koji je u Madrid preselio također s 13 godina baš kao i Luka Dončić. No, spomenuti je Slovenac jedini iz Realove akademije koji se u svom naraštaju probio u prvu momčad no on je bio izvanzemaljac. Iz naraštaja Borisa Tišme, koji je danas igrač KK Splita, za prvu momčad Reala izborio se jedino Usman Garuba, danas košarkaš Houston Rocketsa s nevelikom minutažom. Tišma jest debitirao u seniorskom sastavu ali se, vidjevši gužvu u prvoj momčadi, nije zadržao u klubu iz kojeg je otišao po vlastitoj želji.

Drugim riječima, kod tako ranih odlazaka u velike klubove, koji vas zabljesnu svojim imidžem i kapacitetima, uvijek postoji opasnost da se vaš klinac izgubi u masi. Jer, Real i slični klubovi dovode djecu sa svih strana svijeta pa "tko preživi pričat će". Doduše, benefit imaju i oni koji ne uspiju postati ono o čemu su maštali oni i njihovi roditelji, pa tako i Realov prvotimac, jer nauče španjolski, završe srednju školu i steknu mogućnost da jednog dana igraju u Španjolskoj kao domaći igrači. I uglavnom mogu (dobro) živjeti od košarke.