Novi skandal u Srbiji: Igrači se odrekli premija za Euro, trojac iz Saveza uzeo po 100 tisuća eura?

Ne stišava se bura u Srbiji nakon povratka njihove nogometne reprezentacije s Europskog prvenstva u Njemačkoj. Srbija je, baš kao i Hrvatska, svoje natjecanje na kontinentalnoj smotri nogometaša završila nakon grupne faze. Reprezentacija pod vodstvom legendarnog Dragana Stojkovića - Piksija na startu je minimalnim rezultatom poražena od Engleske. Pogotkom u sudačkoj nadoknadi uzeli su bod protiv Slovenije, a utakmica protiv Danske također je završena remijem, što je Srbiji priskrbilo tek dva boda te posljednje mjesto na ljestvici.

Mnoge stvari koje su za vrijeme Eura bile ispod površine, počele su isplivavati ovih dana. Pisalo se o skandalu sa zrakoplovom s hrvatskim motivima, spominju se opet i odnosi unutar reprezentacije odnosno neki potezi izbornika Stojkovića. Sada je na red došla i raspodjela novca unutar Nogometnog saveza Srbije.

Srpski Telegraf donosi priču o tome kako je potpredsjednik FSS-a Branislav Nedimović podnio ostavku na tu dužnost kao "moralan čin" nakon fijaska na Euru. Nadimović doduše, kako javlja taj medij, nije niti bio u Njemačkoj, ali oni koji jesu - piše Telegraf - još uvijek ne podnose ostavke.

Telegraf u svom tekstu spominje i Jovana Šurbatovića, glavnog tajnika Saveza kojeg se prokazalo kao glavnog krivca za propust sa zrakoplovom.

- Ni on zasad nije podnio ostavku i vjerojatno čeka da ga se razriješi dužnosti. Za to ima i financijske razloge. Samo od premija za plasman na SP u Kataru, Šurbatović, Bjeković (bivši popredsjednik FSS) i Dika Stojanović (direktor reprezentacije) dobili su 340 tisuća eura. Tada je Šurbatović to zataškao, a dobio je tri puta veći novac od nogometaša, a nije prošao loše ni kod premija za ovaj Euro - navodi Telegraf.

Taj medij je saznao da su premije za trojac navedenih za ovaj Euro iznosile 100 tisuća eura. Direktor reprezentacije Miroslav Tanjga dobio je 50 tisuća eura. Nogometašima nije pripalo praktički ništa u odnosu na neke funkcionere FSS-a, odnosno od 100 tisuča eura na niže po nogometašu, ovisno o njihovu doprinosu. Oni su se toga odrekli u korist radne zajednice - kuhara, čistačica, ljudi iz održavanja i ostalih radnika Saveza.