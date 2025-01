Novak Đoković ustao protiv jednog čovjeka: Ismijavao je Srbe i vrijeđao me

Deseterostrukog pobjednika Australian Opena, srpskog tenisača Novaka Đokovića, u Australiji prati mnoštvo srpskih navijača, a njihovo oduševljenje novom pobjedom moglo se vidjeti u televizijskim prijenosima iz Melbourne Parka. Isto tako, to se moglo vrlo dobro vidjeti tijekom prijenosa uživo protiv Čeha Tomaša Machača na australskoj televiziji Kanala 9. Tijekom prijenosa je Tony Jones, jedan od novinara spomenute televizije, imao komentare na Đokovićev račun koje su svi srpski mediji odmah ocijenili neprihvatljivim, odnosno skandaloznima.

- Idemo natrag u Melbourne Park, gdje možete vidjeti Novakove navijače kako navijaju. Njihovo pjevanje je prilično neobično - rekao je Jones pa se okrenuo prema publici i počeo pjevati: 'Novak! On je precijenjen! Novak je prošlost! Novak!' 'Drago mi je da me ne čuju. U svakom slučaju, idemo nastaviti s tenisom' rekao je kad se ponovno okrenuo prema kamerama.

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH