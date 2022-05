Nova sportska zvijezda dolazi u Istru, za njega je to posebno mjesto. "Imamo privilegij"

Za njega Belgijka Justine Henin kaže da je kompletniji igrač od Rogera Federera, Rafe Nadala i Novaka Đokovića, a sada je 19-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz o kojemu je riječ, potvrdio da će se krajem srpnja vratiti u Umag i braniti naslov na našem jedinom ATP turniru Plava Laguna Croatia Openu. Trenutačno šesti igrač svijeta, koji je u Madridu osvojio svoj drugi naslov na prestižnim turnirima iz kategorije Masters 1000, trebao bi biti najveća zvijezda novog izdanja umaškog turnira od 22. do 31. srpnja.

Mladić iz Murcije započeo je svoj meteorski uspon baš lanjskim naslovom u Umagu. Nakon osvajanja premijernog trofeja te kasnijeg slavlja na završnom Mastersu mladih u Milanu Alcaraz je 2022. došao do četiri velika naslova. Osim Madrida, u kojem je postao prvi tenisač u povijesti koji je na istom turniru na zemlji svladao i Nadala i Đokovića, Španjolac je slavio i na Mastersu 1000 u Miamiju te na turnirima u Riju i Barceloni. Time je u 2022. skupio 3460 bodova, samo 70 manje od vodećeg Nadala.

– Potvrda Carlosova povratka nagrada je za višegodišnji rad ljudi koji vode Plava Laguna Croatia Open Umag. Alcaraza smo prepoznali kao 15-godišnjaka i ponudili njegovu timu predvođenim Juanom Carlosom Ferrerom pozivnicu za kvalifikacije 2019. te višegodišnju suradnju. Upravo zato imamo privilegij biti dio njegove bajke i ponovno ga ugostiti u Umagu – ističe direktor turnira Tomislav Poljak.

Great to see Alcaraz come back to Umag in 2022 - huge catch for the tournament to have their defending champion return. Was lucky enough to catch a few days of the tournament in 2019 - beautiful venue and great tournament!! Djokovic, Nadal, Sinner & more have all played before… https://t.co/myFoFb5TOq pic.twitter.com/l4FUWGNRoU