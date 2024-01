Nova pobjeda Zadra u ABA Ligi: U borbi za play-off svladali Studentski centar

Košarkaši Zadra pred svojim su navijačima svladali podgorički Studentski centar sa 79-73 (18-21, 21-12, 24-19, 16-21) u posljednjoj utakmici 15. kola regionalne ABA lige.

Lovro Mazalin je s 23 koša bio najbolji strijelac Zadra, a tome je dodao i sedam skokova. Luka Božić je ubacio 20 poena, uz šest skokova, pet asistencija i pet osvojenih lopti, a veliku ulogu u pobjedi imao je Karlo Žganec koji je pogodio pet od šest trica za svojih 17 koševa, čemu je dodao i sedam skokova te tri blokade. Kod gostiju je jedini igrač s dvoznamenkastim učinkom bio hrvatski centar Tomislav Ivišić s 10 poena, a imao je i osam skokova. Mateo Drežnjak i Borna Kapusta su za Studentski centar ubacili po osam koševa.

Do 22. minute utakmica na Višnjiku bila je rezultatski izjednačena, a onda su zahvaljujući pucački raspoloženom Karlu Žganecu i odličnom izdanju Lovre Mazalina, izabranici Danijela Jusupa u 26. minuti došli do prve dvoznamenkaste prednosti na utakmici (56-46).

Kad je u 33. minuti Žganec pogodio tricu za +16 (72-56), Zadrani su bili u poziciji nadmašiti -13 iz podgoričkog dvoboja ove dvije momčadi, što može biti odlučujuće za plasman na kraju osnovnog dijela sezone u slučaju da klubovi budu izjednačeni po broju pobjeda i poraza. Ta se mogućnost činila još realnijom nakon nove Žganecove trice za najvećih +17 (77-60) u 37. minuti.

No, pokazalo se da je to bio posljednji ubačaj Zadrana iz igre, a u preostale tri minute domaća momčad je postigla samo dva poena s crte za slobodna bacanja. Postigao ih je Lovro Mazalin za 79-64 na 1:38 minuta do kraja. Nažalost, gosti su do kraja dvoboja napravili 9-0 i tako stekli prednost u međusobnim dvobojima.

Domaća momčad je u ovoj utakmici bila bez ozlijeđenog kapetana Marka Ramljaka. Zadar je s učinkom 8-7 i dalje na sedmom mjestu, dok je Studentski centar sa 7-8 na osmoj poziciji. Split i Cibona imaju učinak 6-9 i nalaze se na 10. i 11. mjestu. Vodeća Crvena zvezda ima 13-2, a slijede ju Partizan i Cedevita Olimpija s 11-4.

