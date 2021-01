Nova hrvatska skijaška zvijezda za Večernji list: Nisam očekivala slaviti već sa 17

Svoju prvu seniorsku pobjedu 17-godišnja Zrinka Ljutić ni sama nije očekivala tako rano. A dogodila se već u prvoj sezoni nastupanja u seniorskim utrkama. Na teškoj slalomskoj stazi u Zell am Seeu od drugoplasirane, 12 godina starije Lene Duerr bila je brža 59 stotinki.

– Nisam očekivala da će se dogoditi ovako brzo. Cilj je bio da u Europskom kupu dođem do prvih 15, a pobjedom sam napravila puno više. Još mi nije to skroz došlo do glave. Nadala sam se da ću zadržati četvrto mjesto iz prve vožnje ili da ću doći do postolja, no dobro sam odskijala i dogodilo se da sam prva – bila je prva Zrinkina reakcija na dan pobjede. A ona se zbila na njen 17. rođendan pa će je stoga zacijelo još bolje pamtiti.

– Ovo mi je veliki poklon za rođendan. Proslavili smo tata i ja. Ja rođendane slavim obično s onima koji su tog trenutka uz mene, a s obzirom na to da u to vrijeme nikad nisam kod kuće u Zagrebu, onda to bude skromna proslava.

Onim sportašima koji nastupaju na svoj rođendan zna se dogoditi da dobiju neku ekstra snagu. Je li to bio slučaj i sa Zrinkom?

– Mislim da ne. Više je prevladalo razmišljanje “idem sve učiniti da to bude dobar rođendan”.

Dva dobra nastupa u Austriji trebala bi donijeti i pomak u bodovima za startnu listu Svjetskog kupa.

– Do sada mi je najbolji startni broj bio 65, a sada bih mogla imati broj oko 40, što je veliki pomak.

Ovo je godina svjetskih prvenstava. Seniorsko je u drugoj polovici veljače u talijanskoj Cortini d’Ampezzo, a juniorsko u prvoj polovici ožujka u bugarskom Banskom. Hoće li Zrinka nastupiti na oba?

– Ja bih voljela, no ne znam kakva će biti situacija, kako će mi ići u seniorskim utrkama. U svakom slučaju, na seniorskom bih trebala nastupiti pri čemu mi je cilj izboriti drugu vožnju i u slalomu i u veleslalomu.

O planovima vezanim za SP čuli smo nešto i od Zrinkina oca Amira:

– Budući da na svjetskim prvenstvima nijedna država ne može imati više od četiri sudionice, a to znači da neće biti po osam Austrijanki i Talijanki, na ovom SP-u bismo mogli imati bolje startne brojeve. A nama je sada najvažnije spuštati startne brojeve.

U tu svrhu poslužit će i predstojeća dva veleslaloma u Europskom kupu na slovenskom skijalištu Krvavec.

– U to ime boravimo u Kranjskoj Gori, a treniramo preko granice, u obližnjem talijanskom Tarvisiju gdje su bolji tereni za trening jer dobro pripremaju stazu koja je prilično zaleđena. Tu je i dosta cura iz Svjetskog kupa. Za prilagodbu na seniorsko skijanje trebaju nam nastupi na zaleđenim stazama, kakva je bila u Zell am Seeju.

Zrinka je pobijedila u slalomu, a veleslalom joj je dosad bio bolja disciplina.

– Prvo postolje moglo se dogoditi već u prosincu, u utrci Europskog kupa u Andalu, no Zrinka je ondje izletjela pred samim ciljem, a drugi veleslalom bio je otkazan. Naš je primarni cilj spustiti startne brojeve što je više moguće, u Europskom kupu i u veleslalomu ući što prije među prvih 15.

Je li tata Ljutić očekivao prvu seniorsku pobjedu tako brzo, nakon nekoliko mjeseci natjecanja sa seniorkama?

– Kada sam vidio koliko je cura iz Svjetskog kupa, onih iz prvih 15, pomislio sam da je to ipak preveliki zalogaj, no već prva vožnja dala mi je pomisliti da je sve moguće. Kada sam vidio postavku slovenskog trenera za drugi lauf, tu sam vidio priliku. Naime, razmaci su bili malo veći, time i veći zavoji pa je u nekim dijelovima djelovalo kao da je veleslalom što je omogućavalo veliku brzinu iz koje se ulazilo u slalomske elemente. A tu je Zrinka iskoristila svoje predispozicije i mladost.