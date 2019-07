Nogomet je te večeri ostao kod kuće - u Hrvatskoj!

Nogomet se te večeri vrati kući, ali u Hrvatsku! Englezi su lani u Rusiji nakon 28 godina stigli do polufinala Svjetskog prvenstva, ali više od toga nisu mogli jer Dalićeva družina bila je pretvrdi orah.

Prije godinu dana 11. srpnja na stadionu Lužnjiki goropadna hrvatska nogometna reprezentacija hrabro je stala pred Gordi Albion (2:1) u pohodu na finale.

>> Slavite, junaci naši! Zaslužili ste! Fotografije govore tisuću riječi...

Englezi su nakon pobjede nad Švedskom (2:0) iz petnih žila zapjevali 'Football is coming home'.

Pjevala se ta pjesma u svakom kutku Engleske, jer su vjerovali kako će protiv Hrvata biti lagano. Bili su previše bahati...

Utakmicu s Hrvatima najavljivali su na iznimno prepotentan i podcjenjivački način. Ne, nogomet se ipak ne vraća kući, kako su to Englezi propagirali. On ostaje kod kuće, u Hrvatskoj!

Vatreni su se vratili na čudesna način iz rezultatskog zaostatka. Izdržali smo samo pet minuta. Luka Modrić napravio je prekršaj na dvadesetak metara, a sjajno je iz slobodnog udarca pogodio Kieran Tripper preko živog zida.

Zadnji koji je za Englesku zabio iz slobodnog udarca na SP-u bio je David Beckham 2006. godine. Bio je to deveti engleski pogodak iz prekida (pet su zabili glavom) na SP-u u Rusiji.

Najviše na nekom Svjetskom prvenstvu još od 1966. godine. Šest puta su Englezi vodili na poluvremenu na SP-ima i svih šest utakmica na kraju su pobijedili...

Do te večeri 11. srpnja 2018. godine. Još će dugo Engleska čekati svoj finale.

>> Pogledajte slavlje navijača na Trgu nakon Perišićeva gola

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trebalo nam je dvadesetak minuta da krenemo s organiziranim napadima prema engleskim vratima. Pokušavali su udarcima izvana Ivan Perišić i Ante Rebić, no nije bilo preciznosti u njihovim udarcima.

Prvi naš udarac u okvir engleskog gola uputio je Ante Rebić tek u 31. minuti. Dojam je da su Englezi prelako čuvali svoj prostor i zaustavljali sve naše pokušaje, a s druge strane nekoliko su puta lako preko hitrog Sterlinga istrčali u kontru i prijetili preko Harryja Kanea ili Jesseja Lingarda.

U drugom poluvremenu pokušali smo u nekoliko navrata po dubini odigrati loptu za Luku Modrića, no očito je bilo kako je naš kapetan pao u energetskom smislu.

No, probudili smo se u drugom dijelu kada je Ivan Perišić u 68. minuti akrobatskim potezom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bila je to sjajna asistencija Šime Vrsaljka s desne strane. A da je onaj udarac Ivan Perišića završio u mreži umjesto u vratnici, već tada bi priča bila završena. Ili možda ona odbijena lopta koju nije dobro dočekao Ante Rebić u istoj akciji...

Ta završnica drugog poluvremena u potpunosti je pripala Hrvatskoj. No, nažalost, do isteka osnovnog dijela susreta nismo uspjeli pronaći put do engleskih vrata. Iako, stvorili smo nekoliko sličnih situacija na bokovima, kao kod pogotka.

>> Pogledajte slavlje navijača nakon Mandžukićevog gola

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije bilo pravog proigravanja niti pasa za nekog od naših ofenzivnih igrača. Jasno je bilo da u tim trenucima imamo snagu i kompoziciju igre završiti priču prije isteka 120. minute, odnosno jedanaesteraca. I opet smo u produžecima u pravilu kontrolirali igru i tražili rješenje kroz dubinu, odnosno preko boka koji nam je donio pogodak.

On je stigao u 109. minuti kada je Perišić sjajno glavom odigrao jednu ničiju loptu u šesnaesterac gdje je dobro bio postavljen Mario Mandžukić i pospremio loptu oštrim prizemnim udarcem.

U tom slavlju nastradao je Fotoreporter meksičkog dopisništva AFP-a Yuri Cortez.

To je bio kraj priče i nastao je lom! Hrvatska je u finalu!!! Slavilo se u Rusiji, slavilo se u domovini.

- Moram čestitati dečkima i moram im reći: oni nisu normalni. Fantazija je ovo što su odigrali, kako su trčali, kako su se borili. Ovo je za povijest - rekao je izbornik Zlatko Dalić te se osvrnuo na navijače:

- Siguran sam da je u Hrvatskoj ludnica, kult reprezentacije se bio izgubio, ali su ga ovi dečki vratili.

I bila je ludnica, slavilo se svugdje, samo se ponavljalo: Hrvatska je u finalu!

U Rusiji su svi igrači bili naši heroji, ali valjda izdvojiti Marija Mandžukića, igrača koji se borio 120 minuta i postigao pobjednički pogodak.

- Nismo ni svjesni što smo napravili. Ovo je čudo. Ne zato što mi nemamo momčad za to nego ovo mogu samo velike momčadi, biti ovako hrabre. Mi gubimo od Engleza, ali vraćamo se i pobjeđujemo. Igramo ovakav turnir jer igramo sa srcem za našu Hrvatsku - rekao je Mandžo i podvukao:

- Mislim da je sad fešta svugdje. I treba biti. Zaslužili smo!

>> Pogledajte slavlje navijača nakon pobjede nad Englezima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Engleze je poraz šokirao. Očito su bili uvjereni kako će napokon opet zaigrati u finalu SP-a. I dok su se oporavljali od šoka hrvatski kapetan blistao je od sreće.

- Rekli su da smo umorni, da su bolji od nas, ali to nisu pokazali na terenu. Šteta što nismo riješili sve prije produžetaka, ali hvala Bogu da nije bilo jedanaesteraca - rekao je nasmijani Luka.

A mi smo bili u deliriju, sreći nije bilo kraja. Jedva smo čekali taj finale s Francuzima...

>> Pogledajte video slavlja hrvatskih navijača na Trgu