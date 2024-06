Nogomet je surov i okrutan, ali vjerujmo u čuda: Hrvatska ima 2 posto šansi za drugi krug Eura

Hrvatska nogometna reprezentacija još uvijek nije ispala iz svih kombinacija za prolazak u osminu finala Eura. Treće mjesto u skupini moglo bi nam donijeti drugi krug, ali to još nije uspjelo nikome u povijesti s tek dva osvojena boda. Hrvatskoj se do kraja grupne faze moraju poklopiti još čak četiri rezultata da bi kao četvrta najbolja trećeplasirana reprezentacija prošla dalje.

Nakon remija 1:1 s Talijanima, sada znamo da Hrvatsku dalje vodi sljedeći scenarij. Najprije večeras u 21 sat Engleska mora dobiti Sloveniju s barem tri pogotka razlike, a istovremeno Danska mora pobijediti Srbiju. Tada bi Slovenci bili treći s dva osvojena boda i lošijom gol-razlikom od Hrvatske, a Srbija bi ostala na jednom bodu.

Ako se to večeras i dogodi, trebaju nam sutra još pobjede Portugala protiv Gruzije, odnosno Turske protiv Češke. Za sve to, sva ta četiri ishoda, prognozira se - dva posto šansi. Naime, analitičari s poznate X-stranice Football Meets data izračunali su to i objavili na društvenim mrežama. Hrvatska je do zadnjeg napada utakmice s Italijom imala 100 posto šansi, a onda je pala na 2.

With the last kick of the match, Italy 🇮🇹 went from 98% to 100%, while Croatia 🇭🇷 went from 100% to 2%. pic.twitter.com/3JhasV7AMS