Da su prekopali cijeli svijet, sve nogometne klubove i Saveze, na intervju pozvali sve najbolje sportske funkcionere i menadžere, u Dinamu boljeg čovjeka od Zvonimira Bobana nisu mogli izabrati. Njegov povratak, bez imalo pretjerivanja, jedan je od najvažnijih događaja u novijoj klupskoj povijesti. U Bobanu je hrvatski prvak dobio sve ono što mu je u ovom trenutku bilo potrebno - dobio je čovjeka s neizmjernim iskustvom u nogometu, od igračkih dana do vremena u upravljačkim strukturama Uefe, Fife i Milana, dobio je čovjeka s jasnom idejom i dugoročnom vizijom, fajtera koji ne priznaje prosječnost, kojeg zanima samo izvrsnost.

Mnogi su se pitali zašto Boban u Maksimirsku 128 nije stigao još prije godinu dana, zajedno s Velimirom Zajecom i njegovom ekipom. Boban je, istina, otvoreno podržavao tu Zajecovu opciju, baš kao što je podržavao i svog velikog prijatelja Darija Šimića kada je kao prethodnik konačne demokratizacije vodio borbe u prošloj Dinamovoj Upravi. No, Boban u Dinamo prošloga ožujka nije želio ući na silu, nije želio da se pred njim samo prostre crveni tepih, a on ušeta kao spasitelj. Poštovao je sve dečke koji su tu borbu protiv Mirka Barišića i Nikole Hanžela dobili, te nije samo zbog svog imena, na silu, htio postati predsjednik kluba ili Uprave. No, godinu dana nakon "Dinamova proljeća", došlo je vrijeme i za povratak Bobana, pozive čelnih ljudi maksimirskog kluba nije mogao niti želio odbiti. Jer, u ovom vremenu krize rezultata i sportske politike, Boban je i sam svjestan da je došao idealan trenutak za njegov povratak.

"Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom.", pjeva već desetljećima Jura Stublić, a Bobanovo jedino mjesto koje zove domom je Dinamo. Usadio mu je to davnih dana otac Marinko, a ustvari je žalosno da je bivši kapetan plavih u Maksimirsku 128 kao funkcioner stigao tek s 56 godina. No, došao je tek sada zato što prethodna dva desetljeća nije želio pristajati na kompromise, nije želio biti dio hrvatskog nogometa kojim je vladao Zdravko Mamić.

Zvonimir Boban čovjek je bez ijedne mrlje u karijeri, bio je moralna vertikala u nogometu svih proteklih godina, a zbog principa i moralnih uvjerenja raskrstio je i s predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom, odrekavši se vrlo izdašnih primanja u Uefi. Bobanu novac nikad nije bio primaran, kao što mu nije ni sada, jer primanja u Dinamu bit će mu puno manja nego u Milanu ili Uefi. Boban je u Maksimir stigao prije svega iz ljubavi, iz želje da sa svojim najdražim klubom konačno osvoji trofej, što mu kao igraču nikada nije uspjelo.

A sada kada je stigao, Bobanova riječ, uvjereni smo, bit će zadnja u svim najvažnijim projektima, od odabira trenera, sportskog direktora, šefa škole nogometa... No, to ne znači da će Boban raditi autokratski. Naprotiv, Zvone itekako shvaća izuzetnu vrijednost svih dečkiju koji su sada u klubu, itekako je svjestan da bez borbe koju su ti dečki odradili Dinamo danas ne bi imao demokratski ustroj niti demokratski Statut. Uostalom, ti dečki toliko su veliki dinamovci da su pristali smanjiti svoj utjecaj u dinamu kako bi napravili mjesta za Bobana. Boban će kao klupski čelnik najveću odgovornost sigurno preuzeti na sebe, prilikom svakog težeg trenutka u budućnosti stat će spremno pred novinare. I to mu neće biti teško, jer kroz karijeru, još od 18. godine, naučen je biti pod najvećim mogućim pritiskom.

Boban će, sigurni smo u to, promijeniti i smjer što se tiče vjerovanja u hrvatske stručnjake i hrvatske igrače. Jer ako je on kao Hrvat mogao biti drugi čovjek Uefe i Fife, sigurno će se založiti za to da hrvatski stručnjaci vode sportsku klupsku politiku, odnosno da Hrvati budu nosioci igre Dinama. Boban je prijašnjim radom kao direktor u Milanu itekako pokazao da zna voditi uspješnu klupsku politiku, a u Dinamu će njegov motiv za uspjehom biti još samo veći. Perfekcionist kakav je, ne sumnjamo da će maksimirskog velikana učiniti još uspješnijim i boljim klubom nego što je sada. I pritom mu neće biti primaran kratkoročni rezultat, već dugoročna vizija. Igrajući u Milanu u Berlusconijevo vrijeme, shvatio je da se uspješne generacije grade godina, a onda i godinama ostaju na vrhu. Naravno, s Bobanom će Dinamo još više dobiti na europskom imidžu, jer neka se nitko ne naljuti, velika je razlika kad neki posao dogovara Marko Marić ili Zvonimir Boban.

Kapetane, sretno!