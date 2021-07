Ništa od HRT-a: Evo gdje gledati Dinamo i Osijek na otvaranju nove sezone

Ljubitelji domaćih travnjaka napokon dolaze na svoje. Za ovaj vikend, zapravo, već u petak, priredite hladna pića i grickalice i, ako nemate Covid iskaznicu da idete na tribine, ispružite se na kauču, a mi ćemo vam otkriti gdje gledati otvaranje najboljeg razreda domaćeg nogometa.

Zagrebačkom Dinamu nakon uspješno apsolviranih europskih ispita i malih polu-posrtaja slijedi domaći Slaven Belupo. Damir Krznar najavio je taj susret osvrnuvši se na pripreme plavih i očekivanja.

- Cijela prošla sezona bila je specifična pa tako i pripreme za tu sezonu. Ova je godina tako reći "normalnija". Imamo četiri i pol tjedna priprema, a ove utakmice s Valurom bile su dio tih priprema. Uspješno smo ih apsolvirali. Sada idealno kreće HNL, nakon pet i pol tjedana priprema. Prvi protivnik Slaven Belupo. Dočekujemo ga spremni, raspoloženi i nadamo se da ćemo u taj izazov koji nosi hrvatska nogometna liga krenuti s dobrom igrom i pobjedom - rekao je Krznar, kojemu su se nedavno vratili i reprezentativci:

- Imali smo izuzetno uspješne rezultate tijekom priprema. Jedino što nas brine je to što su nam reprezentativci izbivali. Nismo onaj glavni dio tehničke pripreme prošli s njima, ali oni su s razlogom reprezentativci tako da će oni te zahtjeve brzo pohvatati.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova titula u 2021.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najavio je i susret sa Slavenom:

- Slaven bi mogao biti jako opasan jer su promijenili trenera. Došao im je trener koji jako dobro poznaje ovu klimu, dobro poznaje ovaj stožer tako da moramo očekivati nagaznu minu. Vjerujemo da ćemo tu prepreku uspješno proći, ali da će biti lako, neće - smatra Krznar, koji sluti tko će Dinamu biti najveći konkurent za naslov:

Osijek je vrlo respektabilno, autoritativno prošao kroz te pripreme, dodatno se osnažio. Tu su naravno i Hajduk i Rijeka, a i uvijek iskoči neki pritajeni favorit tako da očekujemo to i ove godine. Teško je to prognozirati, ali će liga biti izazovna, to je sigurno. Nije tajna da je Osijek naš prvi pratitelj.

I Bjelica je imao što reći na tu temu dok je najavljivao susret sa Šibenikom:

- Želimo osvojiti titulu, ali nećemo si stvarati imperativ. Želja mi je da pokažemo u ovoj sezoni kako se možemo nositi s našim najboljim momčadima. Vidjet ćemo na kraju sezone kako će to izgledati, ali želimo osvojiti jedan trofej - naglasio je i dodao:

- Sve je stvarno dobro i kako treba biti. Zadovoljan sam s igračkim kadrom koji imam na raspolaganju i vjerujem da će ispuniti sve zahtjeve sezone koja je pred nama. Bilo je dovoljno vremena da sve odradimo kako smo planirali, imamo i jako dobro ozračje u klubu i svlačionici, pa sam uvjeren da početak prvenstva dočekujemo spremni - izjavio je Bjelica.

Dinamo i Slaven Belupo svoj susret otvaraju u 18:55 na Maksimiru, a prijenos možete pratiti na programu Arena Sporta 3. Osijek i Šibenik zaigrat će ples s osječkim komarcima u 21 sat, a prijenos je na istom programu kao i utakmica Zagrepčana i farmaceuta.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 26.06.2021., stadion NK Polet, Sveti Martin na Muri - Prijateljska medjunarodna utakmica, NK Osijek i Slask Wroclaw. Trener Osijeka Nenad Bjelica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL