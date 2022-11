'Nijedan sedmerac nije dosuđen na našoj pivotkinji! Krsnik i Blažević su ozlijeđene'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je neugodan i težak poraz od Slovenije, pred oko 4000 gledatelja Slovenke su slavile 26:18.

Izbornik Nenad Šoštarić nije bio nimalo zadovoljan igrom ali i suđenjem makedonskog para.

- Nikoga ne možeš pobijediti sa šest golova u poluvremenu. Imali smo previše brzih šutova sa sredine, lijeve vanjske igračice ispucale su četiri, pet lopti i to je otišlo na njihov mlin. Nemamo o čemu pričati. Obrana je generalno bila OK iako je na kraju počela pucati. Uz te greške, promašili smo strašno puno zicera, golmanica im je bila igračica utakmice.

Dosta kritika imao je na suđenje.

- Nijedan sedmerac nije dosuđen na našoj pivotkinji dok je šutirala, dok je kod Slovenije to bilo malo drugačije. Ali nemamo za čim žaliti jer smo napadački bili loši. Igrali smo samo prvo poluvrijeme, sad se moramo okrenuti prema iduće dvije utakmice. - rekao je Šoštarić.

- Igramo bez Ćamile, bez prvog lijevog vanjskog. Igrali smo i u Španjolskoj. Maknite Anu Gros Sloveniji pa da vidimo. A i dvije naše igračice do zadnjeg trena nisu znale hoće li igrati. Dora Krsnik jučer je slomila nos, Valentina Blažević ima rupturu mišića. Ove ostale koje imamo na vanjskim pozicijama, to je to što imamo, bolje nemamo. - kazao je izbornik 'kraljica šoka'.

