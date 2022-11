UŽIVO Kraljice šoka u minimalnom zaostatku u potpuno otvorenoj utakmici

- To će biti rat iz utakmice u utakmicu. I za to treba ogroman roster i mogućnost rotacija. Slovenija ima kostur ekipe iz Krima, koji je preuzeo i izbornik Dragan Adžić s ciljem da ih pripremi za ovaj Euru, dok je vanjska linija u inozemstvu; Stanko, Gros, Omoregie, Lazić, to je svjetska kvaliteta. Dobili smo ih u ovim pripremama dvaput u Laškom, ali mi smo uvijek u najvažnijim utakmicama odgovorili kvalitetno. Bit će to pravi derbi, u kojem će se vidjeti puno lijepih stvari i vjerujem da mi to možemo pobijediti - izjavio je izbornik Nenad Šoštarić.