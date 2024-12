Bivši predsjednik Lijepe Naše dr. Franjo Tuđman ranih 80-ih godina počeo je pisati knjigu "Bespuća povijesne zbiljnosti", objavio ju je i prije negoli je postao prvi čovjek naše samostalne države. Njegove teme nemaju previše podudarnosti s onim o čemu ovdje želim napisati nekoliko riječi. No naslov njegove knjige lako bi se povezao s onim što od hrvatske samostalnosti gledamo u Maksimiru, na stadionu u glavnom gradu te naše države, glavnom gradu države koja se diči svojim nogometnim uspjesima u svijetu, glavnom gradu u kojem se igraju skupine europskih natjecanja u kojima Dinamo već odavno nije kanta za napucavanje i bildanje suparničke statistike, već je posljednjih godina konkurentan, od maksimirskih plavih gubili su i veliki europski klubovi, klanjao im se i veliki Mourinho.

A taj Dinamo danas igra na jednom od najgorih europskih stadiona. Upravo je toga bio svjestan i Tuđman i dao je "befel" da se napravi novi stadion. Novac nije bio problem, ali jest megalomanski projekt koji nikad nije završen, ukopavanje terena, veliki kapacitet. Napravljene su nove etaže sjeverne tribine, gornja etaža zapadne i onda je sve stalo. Potrošen je ogroman novac, a Dinamo je igrao na nezavršenom objektu na kojem su bile preplaćene i ubrzo "apšisale" sjedalice, tadašnji direktor i košarkaški "mogul" Mirko Novosel pokušao je ispuniti želju pokojnom predsjedniku Tuđmanu, koji je preminuo prije nego što je napravljen taj megalomanski projekt stadiona i sad imamo ruglo kakvo imamo, a ništa nisu napravili ni Bandić, a dosad još ni Tomašević, iako ima naznaka za pomak, ali dopustite da više nikome ne vjerujem.

Dinamo je 2009. igrao Europsku ligu protiv Heartsa, kolege s BBC-ja zamolili su me za najavu pola sata prije te utakmice koju su plavi na kraju dobili s 4:0. No nisu ih baš zanimali Butina, Bišćan, Sammir ili Mandžukić, pitali su me o stadionu koji je imao tribine koje govore svaka svoju priču. Pokušao sam okrenuti na šalu, rekao da je stadion napravljen u stilu Picassova kubizma, bilo im je smiješno, ali mislim da su me malo čudno gledali.

Dok se nije krenulo u taj nezavršeni i očajno skupi projekt, gledatelji su na zapadnoj tribini imali krov, a danas ga nemaju, danas i medijski izvjestitelji iz cijele Europe moraju od sklepane novinarske "lože" (navodnici nisu slučajni) proći kroz slapove vode koja se slijeva po stepenicama po kojima moraju proći i sprdaju se s tim našim stadionom u glavnom gradu. Dinamo je to pokušavao krpati, uljepšavati koliko se moglo i strahovati hoće li mu Uefa zabraniti igranje na njemu. Koliko znamo, neće još, što je sreća, a možda i nije. Da je to Uefa učinila prije nekoliko godina, a mogla je, možda bismo danas imali normalan stadion.

Ovako nam dolaze europski klubovi i ne mogu se načuditi na kakvom se stadionu igra Liga prvaka, neki od igrača objavljivali su selfije s tog rugla i sprdali se. Eto, sad je u utorak ovdje bio Celtic, stigao je kao komentator i veliki vratar Peter Schmeichel, koji je radio za CBS, hej, ljudi, za CBS, i u svom komentaru dotaknuo se Maksimira ne mogavši se načuditi da zemlja s takvim nogometnim rezultatima ima ovakav stadion.

Da je to bar od jučer, eto, bio je potres pa nemamo istočnu tribinu, pogodila nas je nevolja. Ma dajte, pa obilazio sam taj isti stadion i istočnu tribinu prije desetak godina i ljudi iz kluba pokazali su mjesta na kojima pada beton, vire zahrđale armature, klimaju se stepenice, potres je samo potaknuo to da se ta tribina zatvori kako ne bi netko stradao. Uostalom i "elitna" zapadna tribina ima problema s padanjem komada betona pa su u Dinamu postavili mrežu kako bi zaštitili ljude i automobile pod njom.

U četvrtak je Skupština Dinama najavila gradnju novog Maksimira, totalno rušenje ovog Picassova zdanja, na kojem sam pokisnuo i smrznuo se više puta nego prateći Ivicu i Janiću Kostelić na skijalištima, i gradnju novog. Nemam baš puno do mirovine, ali nadam se da ću prije toga izvještavati s utakmice Dinama ili naše reprezentacije s normalnog stadiona, da se više neću morati diviti zdanjima u Albaniji, Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj (o drugim europskim zemljama neću), ali i da se više neću sramotiti pred kolegama iz Europe kad dođu u Zagreb. I nije me sram samo tog stadiona nego i svoje zemlje koja nije mogla napraviti taj stadion, sram me tog bespuća ne ljudske, nego hrvatske zbiljnosti. Valjda zadnje priče o novom Maksimiru nisu nova bespuća.