Neviđena sramota na Euru! Zar baš na ovaj način da guraju Engleze prema tituli prvaka?

Engleska i Španjolska u nedjelju će se u Berlinu sastati u finalu Europskog nogometnog prvenstva. Bit će to spektakularan dvoboj za kraj turnira koji je, barem s engleske strane, donio dosta kontroverzi. Nećemo sada zadirati dublje u prošlost, ali s polufinala protiv Nizozemske u svijet su otišle slike koje i jutro nakon utakmice djeluju pomalo nestvarno. Nogometni svijet bruji o jedanaestercu kojeg je Engleska dobila u 18. minuti utakmice, a kojeg je kasnije Harry Kane zabio za 1:1. Po mnogima, a komentirale su to i legende engleskog nogometa, jedanaesterca nije trebalo ni biti.

Pojavila se nova snimka koja ukazuje na to da su Nizozemci bili pokradeni. Prije prekršaja koji je procijenjen kao onaj za najstrožu kaznu dogodilo se igranje rukom Bukaya Sake. Lopta mu se od tijela odbila u ruku, ali to nije vidio nitko od sudaca na terenu, kao niti od onih u VAR-sobi.

Da stvar bude još gora, nije se aktivirao niti senzor dodira koji registrira baš svaki, pa i najmanji dodir lopte s bilo kojom površinom. Tko zna kako bi utakmica završila da Englezi nisu dobili taj jedanaesterac. Kasnije, golom Ollieja Watkinsa došlo je i do preokreta pa ćemo Englesku po drugi put zaredom gledati u finalu Europskog prvenstva.

This handball moment from Saka is what cost Netherlands the game.



VAR should be used, and Kane did not deserve that penalty kick.



video @creacas_ai



pic.twitter.com/U7Fyvtonr3