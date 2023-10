Nepoznati detalji: Štimac nije trebao putovati na SP-u u Francusku, a onda se javio Boban

Danas je u Zagrebu predstavljena biografska knjiga "Sinovi" autora Andreja Maksimovića i Siniše Malusa, napisana povodom 25. godišnjice osvajanja bronce na nogometnom SP-u u Francuskoj. Knjiga opisuje Ćirinih deset najintenzivnijih godina, od 1993. do 2002., no nije to samo knjiga o Blaževiću i vatrenima već i knjiga o Zagrebu i Hrvatskoj tijekom tih 10 godina, u kojoj se isprepleću nogometaši, starlete, tajkuni u nastanku, političari i tada izuzetno utjecajni mediji, a sve njih, kako nam je rekao Andrej Maksimović, povezuje Miroslav Ćiro Blažević.

Ovo pitko štivo rasterećeno je nepotrebnih statističkih podataka te se čita s lakoćom i užitkom, a autori su otkrili niz zanimljivosti, nepoznatih priča o herojima o kojima nam se činilo da već sve znamo. Knjiga ne donosi samo prisjećanje na jedan od najljepših hrvatskih sportskih trenutaka, broncu 1998., već nam otkriva brojne intrige o Ćiri i njegovim sinovima. Otkriva nam kako sportski tako i društveno-politički kontekst priče o vatrenima. U ovoj su knjizi vatreni predstavljeni i na neki drukčiji način, ne samo sportski nego prije svega ljudski. U knjizi ćete doznati da je, primjerice, Davor Šuker bio sjajan i za klavirom!

Jedan od dvojice autora knjige, Andrej Maksimović, u svojim je sjećanjima na "Ćirine sinove" otkrio kako se potpisivala peticija za generale i kakva joj je tajna operacija prethodila. Otkrio je Maks u svojim sjajnim tekstovima i da je Ćiro Blažević imao paničan strah od letenja, ali i da je 1997. godine, nakon kvalifikacijskih remija protiv Danske i Slovenije, trebao biti smijenjen, a na njegovo izborničko mjesto doći slavni Johan Cruyff!

Knjiga donosi i brojne druge ekskluzive poput podatka da je Igor Štimac zamalo ostao bez mjesta za turnir u Francuskoj, no onda je kod Ćire reagirao Boban i kao pravi kapetan zaštitio važnog suigrača.

– Kod svakog spominjanja Francuske zanimalo me zašto Igor Štimac nije bio na prvom popisu. Bilo je govora da netko u HDZ-u radi za Gorana Jurića, a sam Štimac spominjao je da se mjesto čuva za Stjepana Tomasa. To je bilo posebno zanimljivo stoga što se znalo da je Bilić bio ozlijeđen. Bio sam najskloniji vjerovati da su razlozi politički jer je Štimac bio pristupio Nikoli Štedulu. No, Zvone Boban nam je otkrio pravi kontekst te priče i kako je došlo do toga da Štimac ipak bude pozvan – rekao je Maksimović.

U razgovoru sa Zvonimirom Bobanom Maksimović je doznao zanimljivu informaciju, dosad nepoznatu javnosti.

– Tako sam reagirao ne zato da bih se miješao u Ćirino selektiranje igrača niti da bih ulazio u to koji su razlozi što Igora nema na popisu, nego zato što sam mislio da je jako bitno da se pokaže kakva smo škvadra. A kao škvadra ne možemo nekoga napustiti. Osim toga, Igor je kvalitetom i igrama zaslužio da igra u reprezentaciji. Svojom karakterističnom reakcijom u intervjuu Nacionalu Igor je dodatno uzburkao duhove, a meni je samo bio cilj da Igor ide na SP. Morao sam to diplomatski odigrati, nazvao sam Roberta Matteonija, a taj je intervju objavljen oko Božića. Tih smo dana svi bili u Hrvatskoj. Matteoni je u Puli odradio intervju sa Štimcem, i on je smirio duhove. Mene je ta situacija vratila u Čile kad smo Štimac i ja trebali biti izbačeni iz reprezentacije zbog poznate afere s misicom – otkrio je Boban u knjizi.

– Prijateljstvo između Štimca i Bobana dokazano je i kad je Štimac rekao Ćiri da zaštiti Bobana nakon polufinalne utakmice s Francuskom. Boban je to ispričao u razgovoru na Klinčeku kad smo došli na temu Štimca i nadam se da se neće ljutiti što sam ovo objavio. Sve se ovo potvrdilo do kraja jer sam informaciju provjerio i kod Matteonija. Matteoni mi je sve to potvrdio, uz detalj da je intervju odrađen u pulskom restoranu Valsabion. Nakon objave tog intervjua duhovi su se smirili. Ostalo znamo. Igor je pozvan u reprezentaciju – zaključio je Maksimović.

Knjiga od 300 stranica moći će se kupiti u Školskoj knjizi i svim većim knjižarama po cijeni od 20 eura.