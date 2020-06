Nepobijeđena Hrvatica progovorila o Đokoviću i otkrila zašto ne putuje u Beograd

Tereza Mrdeža (29), hrvatska tenisačica iz Poreča, može se pohvaliti da je jedna od rijetkih igračica koja je nepobijeđena otkako se igraju ekshibicijski turniri nakon što su popustile mjere zbog pandemije. Odigrala je dva turnira, jedan u Osijeku i jedan u Zadru, i u osam susreta pobijedila je u svih osam. Izgubila je samo jedan set, i to u Zadru.

– Moram priznati da sam puno radila na sebi u tromjesečnoj stanci. Nekako sam fizički pripremljenija, puno sam mirnija u glavi. Čak sam i puno brža, u što su se suparnice i uvjerile kada sam bez problema stizala njihove skraćene lopte koje su padale tik uz mrežu. Čak mogu reći da sam turnir u Zadru odigrala na 60 posto svojih mogućnosti. Ne da nisam mogla igrati sto posto, već je jednostavno bilo dovoljno i 60 da ostvarim sve te pobjede – kaže Tereza.

Želim igrati za Hrvatsku

U Osijeku ste imali prilike razgovarati s izbornicom Ivom Majoli. Dugo vas nema u hrvatskoj reprezentaciji?

– Da, posljednji sam put igrala FED kup 2014. godine protiv Belgije i Turske. Igrala sam pojedinačno te u paru s Darijom Jurak. Rekla sam izbornici da sam na raspolaganju ako me bude trebala. Mislim da ću svojim igrama uspjeti osigurati pozivnicu. Ali, kad god mi dobro krene, uvijek se dogodi nešto što me zaustavi. Jednom je ozljeda ramena, drugi put koronavirus – istaknula je Tereza.

Bili ste u Zadru na Adria Touru kada se raširio koronavirus?

– Ženski turnir završio je u četvrtak i ostala sam u Zadru do nedjelje. No, nisam nijednom bila na stadionu gdje se igrao muški turnir. Nisam se družila s tenisačima. Ta tri dana iskoristila sam za odmor, za druženje s mojim dobrim prijateljima. Naravno, kada sam se vratila u Poreč, osjetila sam da me ljudi čudno gledaju. Kao da upiru prst u mene i govore o meni – bila je u Zadru, sigurno je zaražena...

Zamjerate li Novaku Đokoviću i je li on jedini krivac za kaos koji se dogodio u Zadru?

– Naravno da mu ne zamjeram. On je htio najbolje. A da je prošlo sve u najboljem redu ,bio bi heroj Hrvatske. Jer, ne samo da je doveo u Zadar ponajbolje svjetske igrače već je promovirao i našu zemlju. Žao mi je što se to dogodilo i žao mi je kada čitam da ga sad svi tako napadaju – rekla je Tereza.

Idem u Palermo

Trebali ste ovaj vikend igrati na turniru u Beogradu?

– Otkazala sam jer situacija u Srbiji i Beogradu nije sjajna. Ne želim riskirati da budem zaražena pa da mjesec dana moram u samoizolaciju. Nažalost, situacija s virusom nije dobra. Ne znam kako će biti za desetak dana kada bih trebala igrati u talijanskoj ligi. Pozvao me klub Pisa, igrala bih umjesto jedne strankinje koja je otkazala. Mislim da bi se liga trebala igrati u Torinu, ali nemam još nikakvih konkretnih podataka – istaknula je Tereza.

WTA sezona trebala bi početi 3. kolovoza?

– Da, ženski je turnir u Palermu. Idem svakako tamo. Moj položaj na svjetskoj rang-ljestvici takav je da ću morati igrati kvalifikacije za svaki WTA turnir. No, ne bojim se kvalifikacija. Mentalno sam stabilna, popravila sam servis... – zaključila je Tereza Mrdeža.