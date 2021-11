Bjelica zanimljivom izjavom najavio derbi s Dinamom: Volim se vraćati u Maksimir...

Trener Osijeka Nenad Bjelica zvučao je zadovoljno, opušteno uoči subotnjeg ligaškog sraza s Dinamom. Naravno, još je prerano za konačne procjene, ali eventualna pobjeda u Maksimiru Osječanima bi sigurno dala snažan impuls u borbi za naslov. Uostalom, znali su Osječani pobjeđivati u Maksimiru. Doduše, one dvije pobjede (oba puta po 1:0, nap. a.) pod ravnanjem Zorana Zekića 2016., sada se čine dalekima, no Osijek je pod Bjelicom ipak dobio neku drugu dimenziju i postaje sve ravnopravniji zagrebačkoj momčadi.

– Za utakmicu s Dinamom pripremamo se kao i za svaku drugu. Naravno, ta nam je utakmica jako važna, no poslije dolaze i neke druge podjednako važne. Jer, imat ćemo priliku s najjačim suparnicima igrati dva-tri puta – kaže Bjelica.

Bez obzira na spomenuti pristup, za Bjelicu je to ipak malo drukčija utakmica. Njegova momčad igra s momčadi kluba u kojem je proveo dvije godine.

Hajduk i Rijeka su bolji, ali...

– Malo jest drukčija utakmica, ali ne pretjerano. Ne postoji bilo kakav imperativ. Tek smo na pola prvenstva i još je puno rada ispred nas. U Dinamu sam radio dvije godine i imao korektan odnos sa svima, stoga mi je ugodno svaki put u Maksimiru. Ne znam kakav će biti rezultat, no budite sigurni da ćemo dobro igrati.

Što će za Osijek biti presudno želi li ostati u borbi za naslov prvaka do kraja prvenstva?

– Izbor igrača, koji nam je sjajan zalog optimizma za ovaj dio prvenstva, ali i za sve ono što nas očekuje do kraja. Ne treba posebno naglašavati što bi nam moguća pobjeda nad Dinamom dala u smislu samopouzdanja za nastavak prvenstva. Iako, igramo s Hajdukom, Rijekom i Goricom, također imamo teške i zahtjevne utakmice u gostima. Dakle, moramo voditi računa o tjelesnoj pripremi, koja će biti ključna u završnici prvenstva, no psihološki moment najčešće čini bitnu razliku. Uspijemo li izbalansirati tih nekoliko ključnih momenata, dobit ćemo samopouzdanje za ono što nas čeka do kraja jeseni i na proljeće.

Kada govori o snazi pojedinih momčadi u našoj ligi, Bjelica ističe:

– Neću ništa novo kazati ustvrdim li da je Dinamo najveći kandidat za osvajanje prvenstva. Rijeka je u dosadašnjem dijelu prvenstva igrala najbolje. A vjerujem da sada, dolaskom novog trenera, možemo očekivati i Hajdukov uzlet u borbi za vrh. To su momčadi koje su po mnogočemu bolje od nas. No, nema sumnje da ih možemo ugroziti. Mi želimo što dulje ostati u borbi za vrh, a za to će nam trebati jako puno rada i strpljenja. Od igrača ću tražiti maksimum, pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti.

Susret s Antom Kostelićem

Bjelica ima privilegiju raditi u klubu u kojem su odnosi uređeni, a najvažnije, čelni ljudi kluba mu vjeruju. Ustvrdio je to još jednom ovih dana i predsjednik kluba Ferenc Sakalj, kazavši da je Bjelica idealna osoba za taj projekt.

– Zajednički radimo, unapređujemo klub na svim razinama. Gradimo stadion, a momčad je sve konkurentnija u odnosu na Dinamo, Hajduk i Rijeku. Taj igrački napredak pokazali smo već lani. Klub je stabilan, a novi centar sa stadionom sigurno će dati novi poticaj i navijačima da nas podrže u našim nastojanjima.

Bjeličinu je družinu prije nekoliko dana posjetio i legendarni Ante Kostelić Gips.

– Čast nam je što nam je takva trenerska veličina pokazala respekt. Kostelić je jedan od najvećih, ako ne i najveći hrvatski trener. Ne treba ni govoriti što je sve postigao s Janicom i Ivicom, a prije toga i u rukometu. Nisam ga imao priliku prije upoznati. Nije mi davao nikakve savjete, samo je igračima rekao da je želja za uspjehom najveća snaga koja pokreće svakoga, kao i iluzija da svakim danom budeš bolji i da se poboljšaš. U tom im je stilu dao nekoliko savjeta. A mi mu samo možemo poželjeti da ga i dalje dobro služi zdravlje – istaknuo je Bjelica.

Osvrnuo se i na završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine.

– Zasluženo smo izborili Svjetsko prvenstvo jer smo bili najbolji u skupini. Taj je uspjeh očekivan, iako smo malo zakomplicirali situaciju. Između Hrvatske i Rusije više je nego očita razlika u kvaliteti. Presudne su bile izbornikove odluke da pomladi momčad. Mlade snage bile su sjajne i potvrdile da ne trebamo strepiti za budućnost hrvatskog nogometa – zaključio je Bjelica.