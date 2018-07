Nemojte nasjedati, vatreni neće donirati 24 milijuna eura za pomoć djeci

Popularnost hrvatske nogometne reprezentacije nakon osvojenog drugog mjesta na SP-u eksponencijalno je narasla pa ne čudi što brojni svjetski mediji pišu o vatrenima. No, pri tom im se potrkalo nekoliko pogrešaka.

Brojni strani navijači na društvenim mrežama podijelili su fotografije slavlja vatrenih na autobusu kojega je, kako se tvrdilo, vozila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Naravno da to nije bila predsjednica RH, nego 37-godišnja vozačica Nikolina Žiljak. Razgovor s njom možete pročitati ovdje.

Drugi "fake news" je priča da će vatreni i HNS novac koji su zaradili od plasmana na SP-u, a to je 24 milijuna eura, donirati djeci koja nikad nisu vidjela Jadransko more. Izvor za ove tvrdnje je "pismo" koje je Zlatko Dalić uputio hrvatskoj javnosti. To su pismo brojni hrvatski navijači dijelili po Facebooku, ali čak i u tom tekstu piše da Zlatko Dalić nije autor. Unatoč tome, informacija se proširila pa su prenijeli i njemački T-online te SportBible, popularna stranica na Facebooku.

A o tome je govorio i glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak kada ga je voditelj HTV-ove emisije Otvoreno pitao je li to istina.

- Na nacionalnoj televizijskoj kući bih očekivao da imate kvalitetne informacije. To je bezvezna informacija koja se putem društvenih mreža plasirala kao nešto što je izbornik Dalić objavio. Premda i u tom originalnom tekstu piše da on nije autor - rekao je Tomislav Pacak.

Za kraj ćemo nadodati da hrvatski nogometaši često pomažu ljudima oko sebe, ali se o tome nikada javno ne hvale.

