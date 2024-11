Neke igrače izbornik nije zvao, a morali su mu zaokupiti pažnju. Izostao je naš najbolji golman u LP

Rukometaši Hrvatske u Prelogu odrađuju treninge kako bi što spremnije dočekali prve dvije utakmice kvalifikacija za plasman na Europsko prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Ždrijeb je htio da s nama u skupini budu Belgija, Luksemburg i Češka, a prve dvije reprezentacije plasirat će se na Euro. Prve dvije utakmice igramo s dva lakša suparnika (Belgija 7. studenoga u Varaždinu i Luksemburg 9. studenoga u gostima), dok ćemo s Češkom igrati u ožujku sljedeće godine, nakon Svjetskog prvenstva.

Nikad nismo propustili EP

Hrvatska je do sada 11 puta igrala u kvalifikacijama ili doigravala za europska prvenstva. I svaki put je bila uspješna, odnosno otišla na finalni turnir. Ukupno je odigrala 62 susreta. Pri tome je slavila čak 50 puta, četiri susreta završena su bez pobjednika i doživjela je samo osam poraza. To će biti 17. Euro rukometaša, Hrvatska je bila na svih 16 do sada, a tim dosegom mogu se pohvaliti samo još Francuska i Španjolska. Euro je jedino natjecanje s kojeg nismo donijeli zlato.

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, odlučio se za ovu akciju s imenima s kojima je nastupio na Olimpijskim igrama u Parizu. Doduše, neuspješno. Nova petorica koja nisu bila u Parizu su Mandić, Pribetić, Maraš, Hrstić i Pavlović. Nije da se miješamo u popis izbornika, ali neki su mu igrači u posljednje vrijeme sigurno morali zaokupiti pažnju. Primjerice Ivan Pešić koji sjajno brani u Nantesu i koji je trenutačno možda naš najbolji vratar u Ligi prvaka. U svakom slučaju, ima bolje statistike od Meštrića koji je ovdje kao treći vratar, uz Mandića i Kuzmanovića. Filip Vistorop odlično igra u njemačkom Eisenachu, a Davor Gavrić u Sesvetama.

Također, proširen je stručni stožer. Uz Valtera Matoševića sada imamo još jednog trenera vratara. Riječ je o Poljaku Antoniju Pareckom. On je bio trener vratara japanske reprezentacije dok je izbornik bio Sigurdsson. Od 2013. do 2015. samostalno je vodio žensku momčad Start Elblag u Poljskoj. Od siječnja do svibnja 2016. bio je trener muške momčadi Pogona iz Szczecina. Od srpnja 2017. radio je kao trener vratara u mađarskom Siofoku, ujesen 2017. počeo je raditi i kao trener vratara u nizozemskoj ženskoj reprezentaciji te je sudjelovao u osvajanju brončane medalje na SP-u 2017. godine. Ujesen 2021. postao je trener vratara Magdeburga do prije dvije sezone, kada ga je naslijedio naš Dino Špiranec.

Težak mađarski jezik

– Protiv Belgije smo igrali prošle kvalifikacije i poznajemo tu ekipu, ali moramo svaku utakmicu shvatiti ozbiljno jer su to sve ozbiljne ekipe – rekao je Luka Cindrić, koji igra u mađarskom Veszpremu.

A je li naučio koju riječ mađarskog?

– Nema teorije. Pretežak je to jezik za učiti – dodao je.