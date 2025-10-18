Nekad najveća engleska zvijezda otvoreno: 'Nikad neću prestati piti! Umrijeti ću kao Gazza'

Legendarni Paul Gascoigne bio je ponajveća zvijezda engleskog nogometa 90-ih godina prošlog stoljeća i igrač koji je bio predodređen da 'Gordi Albion' vrati na vrh. Otkako se probio u Newcastleu bilo je jasno da je poseban igrač, a tragove toga pokazivao je i u Tottenhamu i Laziju. Nažalost, problemi s alkoholom i drogom tijekom igračkih dana spriječili su ga da do kraja ostvari svoj potencijal, a o njima priča i danas, više od 20 godina nakon što se umirovio-

- Jimmy Greaves je prestao piti, ali to je Jimmy Greaves. Ja nisam Jimmy Greaves i nisam George Best. Ne opijam se zato što mrzim mamu i tatu ili mrzim javnost. Nije stvar u tome. Radim to zbog same potrebe. Možda ću požaliti. Ali ne razmišljam o jučer, ne razmišljam o sutra. Samo razmišljam o danas i živim za danas - rekao je u razgovoru za Mirror:

- Nisam se promijenio, ne mogu se promijeniti, ne bih znao kako se promijeniti. Vjerojatno ću umrijeti kao Gazza. Ali nemam što skrivati. Cijela zemlja sada zna što sam učinio. Pio sam jer sam htio piti, poslije sam žalio zbog posljedica. Sad kad mi se dogodi relaps, ne živim tjednima kao prije. Kad se osvrnem, mora da sam povrijedio mamu i tatu. Ali ti ne razmišljaš o tome. Osoba koju si najviše povrijedio si ti sam - dodao je.

Gascoigne je napisao knjigu pod naslovom 'Osam' u kojoj je ispričao sve o svojoj borbi s ovisnošću. Tijekom promocije svojih memoara gostovao je u emisiji Good Morning Britain gdje je također vrlo otvoreno i emotivno govorio o svemu. Rekao je kako još uvijek posjećuje Anonimne alkoholičare

- Mogu mjesecima i mjesecima bez truda biti trijezan, a onda imam dvodnevni pad raspoloženja i posljedice. A onda se nekoliko dana ne sviđam sebi. Samo se osjećam jadno, a onda moram ići na sastanak Anonimnih alkoholičara i samo slušati jer se pitaš što je to. Tek kad sam prvi put otišao na sastanke Anonimnih alkoholičara, shvatio sam da sam alkoholičar - kazao je tada 'Gazza'.

Tijekom igračkih dana predvodio je Englesku do polufinala Svjetskog prvenstva i Europskog prvenstva. Ukupno je za Tri lava upisao 57 nastupa te postigao 10 pogodaka i ubilježio 11 asistencija.