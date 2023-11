Nekad najskuplji igrač svijeta bio je žrtva nasilja: 'Žena me ozbiljno tukla, uništila je moj Porsche'

Christian Vieri ostat će zapamćen kao istinska nogometna legenda koja je žarila i palila nogometnim travnjacima diljem Italije i Europe. Igravši za Inter zabio je preko 100 pogodaka, jedno vrijeme igrao je u tandemu s brazilskim Ronaldom, a 1999. godine stigao je na San Siro za 45 milijuna eura iz Lazija, čime je bio najskuplji nogometaš svijeta.

2003. godine bio je najbolji strijelac Serie A, isto to je napravio dok je nastupao za madridski Atletico u La Ligi 1997. godine, a nastupao je i za Juventus s kojim je osvojio Scudetto, a jedno vrijeme bio je u ljutom rivalu Milanu. Osim svojih nogometnih vještina, Vieri je na 'čizmi' bio poznat i kao veliki zavodnik.

Poznato je da je često mijenjao partnerice, jedna od najpoznatijih bila je manekenka Elizabeth Canalis koja se bavila i kickboxingom, a priznala je da ju je često varao.

- On je vrlo vesela osoba i vrlo osjetljiv na ženski šarm. Varao me cijelo vrijeme, ali to nije dobro skrivao. Mislim da sam to uvijek, ili gotovo uvijek, otkrivala. Istini za volju, dobio je nekoliko šamara nakon čega sam ga ostavila - rekla je Canalis.

- Ozbiljno me tukla kad sam je naljutio. Toliko sam je naljutio da je ključem uništila moj novi Porsche - rekao je u intervjuu Vieri i tako priznao da je bio žrtva fizičkog nasilja.