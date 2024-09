'Neće se taj dugo zadržati...'; Izgleda da navijači baš i ne vjeruju novom odabiru Hajduka

U četvrtak kasno navečer, nešto prije ponoći, Hajduk je na svojim službenim stranicama, tiho i bez pompe, javnosti obznanio ime novog sportskog direktora. Fotelja u kojoj je prije nekoliko dana sjedio Nikola Kalinić nije se ni ohladila, a s njegovim otkazom već je i popunjena. François Vitali (48) novi je čovjek u splitskom klubu, a posao je prihvatio nakon ovotjedne trakavice koja se vukla oko poslova Hajduka. Inače, novi sportski direktor rođen je u Francuskoj, a iza sebe ima više od 20 godina iskustva u nogometu obavljajući različite funkcije u sportskim segmentima.

Svoj put počeo je 2003. godine u Lilleu gdje je u posao krenuo kao voditelj skauta akademije, zatim je dobio istu ulogu u prvoj momčadi, a napredovao je sve do pozicije projekt-menadžera te sportskog direktora kuba. Njegov doprinos tamo nije bi beznačajan jer Lille se u tom razdoblju profilirao kao inkubator talenata. Osim toga, klub je šest puta igrao Ligu prvaka, tri puta Europsku ligu te je po jednom osvojio prvenstvo i francuski kup. U CV-u se Vitaliju najbolje ističe činjenica da je jedan je od najzaslužnijih zašto je Eden Hazard tada završio u Lilleu.

– Voditelj skauta naše akademije otkrio ga je s 12 i pol godina tijekom turnira za mlade. Vitali mi je došao u ured i rekao: 'Imam nešto što će te veseliti, dijete iz Tubizea u Belgiji. Apsolutno moraš poći sa mnom.' Pošao sam s njim i pao na guzicu – kazao je svojedobno direktor Lilleova trening-centra Jean-Michel Vandamme. U ljeto 2012. Lille je prodao Hazarda u Chelsea za 35 milijuna eura, što je tada bio najveći izlazni transfer u klupskoj povijesti.

No, vratimo se na Vitalija koji je tema ove priče. On se, za razliku od Hazard, još nekoliko godina zadržao u tom francuskom klubu, točnije do 2017. Usporedno uz Lille jedno se vrijeme posvetio i radu u Mouscronu (od 2011. do 2015. godine), klubu koji je u vlasništvu Lillea i koji je tada došao iz trećeg do prvog ranga u Belgiji. Nakon te priče, otišao je trajno u Belgiju, gdje je preuzeo funkciju sportskog direktora Cercle Bruggea. To je pak razvojni klub AS Monaca u kojemu je proveo dvije i pol sezone i doveo ga u elitu. Zbogom je rekao kada je momčad pala na začelje Pro lige.

Posljednji angažman imao je u francuskom Troyesu. Bio je konzultant City football grupe te kao sportski direktor i menadžer Akademije preuzeo Troyes, odnosno razvojni klub za mlade igrače Manchester Cityja. No, tu se nije proslavio jer su u tri sezone pali iz prve do ispadanja u treću ligu. Ono što je ostavilo gorak okus jesu snimke kaosa otprije nekoliko mjeseci. Naime, Troyes je remijem protiv Valenciennesa (1:1) dva kola prije kraja sezone stigao na korak do ispadanja u francusku treću ligu. Navijačima se to nije svidjelo, krenuli su s bakljadom i vrijeđanjem uprave i igrača koji nisu samo mirno stajali već su tim istim bakljama s terena počeli gađati navijače. Uslijedio je kaos, pokušaj obračuna, a sve je završilo tako da je nekoliko nogometaša suspendirano, a s jednom utakmicom zabrane obavljanja dužnosti kažnjen je i Vitali.

Sudeći prema svemu tome, na kaos je navikao pa mu ovo stanje u Hajduku nije neki problem, već izazov. Činjenica je da je radio uglavnom u razvojnim klubovima i da su mu uža specijalnost mladi i njihovo prepoznavanje pa ga je Hajduk na svojoj službenoj stranici, među ostalim, predstavio i ovom rečenicom:

– Novi sportski direktor Hajduka posjeduje veliko iskustvo u skautiranju i razvoju mladih igrača te iskustvo rada u razvojnim sustavima velikih klubova. U svijetu nogometa poznat je po prepoznavanju i dovođenju talentiranih mladih igrača, od kojih je svakako najpoznatiji Eden Hazard...

No, navijači mu ipak ne vjeruju previše, po društvenim mrežama naići ćete na komentare poput: "Neće se dugo zadržati" ili "Tuđi čovik nikad neće znati...". Bilo kako bilo, Kaliniću su u Hajduku zamjerili da nije doveo prava pojačanja, on tvrdi da nije o tome ni smio odlučivati, a vidjet ćemo što će napraviti François Vitali. I koliko će izdržati... On ili klub.