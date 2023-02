Ne prestaju pristizati hvalospjevi na račun Modrića: Nikakav Xavi, ni Iniesta. Luka je najveći

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je sinoć na Anfieldu deklasirao Liverpool sa 5-2. "Redsi" i "Kraljevski klub" su na Anfieldu u reprizi lanjskog finala Lige prvaka odigrali fantastičnu utakmicu sa čak sedam golova i nizom prilika na obje strane. "Redsi" su poveli 2-0, no europski prvak je u nastavku susreta preokrenuo rezultat postigavši čak pet golova. Real je time postao prvi klub u povijesti koji je zabio pet golova Liverpoolu u nekoj europskoj utakmici na Anfieldu.

Usprkos tome što zbog godina više nije prvotimac Reala iz tjedna u tjedan, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (37) krenuo je od prve minute i ponovno je bio jedan od najboljih igrača na terenu. Upisao je i asistenciju za treći Realov pogodak, te započeo akciju kod posljednjeg, petog pogotka španjolskog sastava. Nahvalili su ga trener Carlo Ancelotti, Hrvatski nogometni savez, različite španjolske novine... Pohvale neprestano pristižu i s društvenih mreža.

Tko je najveći vezni igrač svih vremena jedna je od debata koja je postala aktivnija posljednjih godina, nakon Modrićevih 'bezvremenskih' nastupa. Obično ga se ovdje kroz rasprave svrstava uz Zinedinea Zidanea, Andresa Iniestu i Xavija, a navijači Barcelone, jasno, stoje uz svoje dvije legende. No, vatreni veteran sve više ljubitelja nogometa pridobiva na svoju stranu i za njih je danas najbolji u povijesti.

- Luka Modrić napustio je Spurse u dobi od 27 godina bez osvojenog trofeja, samo da bi (u Realu) osvojio 23 velika trofeja, Ballon d'Or, vodio Hrvatsku do povijesnih završnica Svjetskog prvenstva i još uvijek nastupa na najvećoj pozornici u dobi od 37 godina. On je velikan - napisao je jedan korisnik Twittera.

Luka Modric left Spurs at the age of 27 with 0 major trophies only to go win 23 major trophies, a Ballon d’Or, leading Croatia to historic World Cup finishes and still performing on the biggest stage at the age of 37. This is greatness. — TC (@totalcristiano) February 21, 2023

- Navijači koji žive u prošlosti moraju prihvatiti da je Luka Modrić najbolji vezni igrač ikada. Ni Xavi, ni Iniesta, nije ni Zidane. Modrić je nešto sasvim drugo - usporedio je legende drugi navijač.

Nostalgia merchants need to accept that Luka Modric is the greatest midfielder ever. Not Xavi, not Iniesta, neither is is Zidane. Modric is just something else — BH (@MCFC__BH) February 21, 2023

- Postoje ljudi koji i dalje misle da su Xavi i Iniesta bili bolji od Modrića, pokažite malo poštovanja.

There are people who still think Xavi and Iniesta were better than Modric, show a little respect. pic.twitter.com/naSt27vfsQ — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) February 21, 2023

- Što to Modrić radi? Ne treba više govoriti o njegovim godinama. On nije stvaran - nastavili su se komentari.