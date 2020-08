NBA liga na rubu otkazivanja, igrači bijesni zbog pucnjave na Afroamerikanca: Dosta je!

Košarkaši Milwaukee Bucksa bojkotirali su petu utakmicu prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže.

Igrači Orlanda pojavili su se u dvorani na zagrijavanju uoči dvoboja, no kada su vidjeli da njihovih suparnika nema i oni su se četiri minute prije predviđenog početka susreta povukli u svlačionicu.

Nakon što je do javnosti stigla vijest o novoj pucnjavi u kojoj je žrtva policajaca bio tamnoputi Amerikanac, ovoga puta u mjestu Kenosha u Wisconsinu, među brojnim NBA momčadima koje se nalaze u "balonu" u Orlandu počelo se razmišljati o bojkotu nastavka natjecanja. Prvi su konkretan potez napravili igrači Milwaukeeja, momčadi iz Wisconsina koja je u ligaškom dijelu natjecanja ostvarila najbolji omjer pobjeda i poraza, a o bojkotu svoje serije razmišljaju i igrači aktualnih prvaka Toronto Raptorsa i Boston Celticsa koji bi se trebali sučeliti u polufinalu Istočne konferencije.

Nakon bojkota Bucksa održao se i sastanak igrača na kojem je odlučeno da će i utakmice između Denvera i Jazza te Lakersa i Portlanda također biti odgođenje.

Sve se više priča i o otkazivanju sezone, a za tu opciju glasali su Lakersi i Clippersi. Svoje nezadovoljstvo položajem Afroamerikanaca u SAD-u iskazali su brojni igrači, a svoje mišljenje dao je i LeBron James koji je uz psovke poručio:

- Dosta je! Zahtijevamo promjene!

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT