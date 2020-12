Nazivali ga novim trenerom Bilih, a on mudro šutio pa prihvatio ponudu iz Kine...

Hrvatski stručnjak Ivan Leko (42) prihvatio je ponudu šangajskog SIPG-a koji mu je već tri puta do sada nudio posao, a tek su se sada, izgleda, posložile kockice. Potpisat će višemilijunski ugovor na dvije godine, javlja Het Laatste Nieuws.

Leko se od Royal Antwerpema oprostio na pressici nakon ligaške pobjede (2-1) nad Cherloijem.

- Svatko tko me poznaje zna što osjećam prema ovom klubu. Bio sam sretan ovdje. Radi se o prekrasnom, velikom klubu. Moj san je bio da ovdje dođem. Zbog toga nisam tražio novi izazov. Radi se o odluci koja se treba donijeti razumom, a ne srcem. Nisam igrao igrice, bio sam korektan. Skrivanje i varanje, u tome ne sudjelujem. Bit će kako treba biti. Nogomet je sve u mom životu. Samo je obitelj važnija. Kako dalje? Onome tko me poznaje već sve je jasno. Osobe koje su trebale znati su o svemu upoznate još prije desetak dana - zaključio je.

To znači da unatoč činjenici što je izborio drugu fazu Europske lige gdje ih čekaju Glasgow Rangersi, Leko odlazi nekim novim putem, a navodno su glavni razlog narušeni odnosi sa sportskim direktorom kluba Lucianom D’Onofriom.

Leko je u sedam mjeseci na klupi belgijskog kluba osvojio tamošnji Kup pobjedom protiv favoriziranog Clubea Bruggea, a u Europskoj ligi su čak pobijedili i Mourinhov Tottenham. Nakon prve polovice prvenstva imaju 31 bod, osam zaostatka za vodećim Bruggeom.

U Belgiji je odavno postao živuća legenda, a vjerojatno će to sa svojim znanjem i iskustvom postati i u Kini. Jedan je to kandidat manje za klupu Hajduka... I to jedan od najpoželjnijih među simpatizerima Bilih.