Navijači su nas imali pravo vrijeđati kad smo gubili i bili loši

Prvi put ove sezone Hajdukovci su osjetili slast prvenstvene pobjede, Baš to su očekivali protiv Rudeša. Završilo je 3:1. U glavnoj ulozi bio je Mijo Caktaš koji je zabio dvaput, ali i ponio kapetansku vrpcu. Drugi pogodak u bijelom dresu postigao je i Mirko Ivanovski. Nakon pobjede, na Poljudu su dominirali pomirljivi tonovi između igrača i Torcide koja je Hajdukovce pozvala podno sjeverne tribine.

Nova prekretnica

- Naravno, uvijek su svi zadovoljni kad se pobijedi. Imali su pravo vrijeđati nas jer smo gubili i igrali loše - kazao je Ivanovski.

Baš ovakvom raspletu nadali su se u Hajduku. Jer, novom treneru Zoranu Vuliću, s obzirom na stanje u klubu i oko njega, treba početni mir.

Prva pobjeda u sezoni donekle je smirila strasti. Vjerojatno nije jedina u bliskoj budućnosti. Samo da one ne služe guranju problema pod tepih. A u Splitu ih je jako puno... Pred Hajdukom je jedna od važnijih prekretnica, svjestan je toga svaki prosječan navijač splitske institucije.

‘Da se ovakvi više ne ponove i da se stari više ne vrate, naš projekt treba nove ljude velikog poštenja, za boljitak kluba i očuvanje ideje‘ - bio je transparent kojeg je Torcida pokazala na sjevernoj tribini u završnici susreta. Skandiranje: ‘Ne damo Hajduk...’ - jasna je poruka.

Zoran Vulić na kraju je komentirao:

- Teška i zahtjevna utakmica zbog psihologije koja se dogodila. Ne bih rekao da je bilo straha, od prve minute su igrači htjeli, morali smo doći do pobjede, nervoza je bila prisutna. Zadovoljan sam razinom agresije, ali imali smo rupa koje se ne smiju događati. Moramo to svesti na minimum. Prava momčad bi nas kaznila. Reagirali su momci ukupno dobro, ali nije im bilo lako. Junački su iznijeli utakmicu do kraja.

Na početku susreta Vulić je pozdravljen pljeskom.

- Nisam ga čuo koliko sam bio nervozan. Imao sam osjećaj kao da lebdim, kao da nije stvarnost - kazao je Vulić.

Matić: Neka uprava odluči

Nije lako ni Ivanu Matiću. Trener Rudeša nakon susreta kazao je:

- Čestitam Hajduku, ušli su bolje u utakmicu. Poveli su iz jedne takve situacije. Mislim da smo nakon tog gola mi bili bolja momčad u prvom dijelu, imali smo šanse. Pogotovo priliku Mrkonjića. Da smo tada zabili, bila bi to vjerojatno drugačija utakmica. U drugom poluvremenu smo imali svojih slabosti koje je Hajduk iskoristio. Ne preostaje nam ništa nego raditi, nadati se da se ovakve pogreške više neće ponavljati.

Što dalje?

- To je pitanje i odluka za upravu, ne znam koliko imaju razumijevanja i strpljenja s obzirom na cijelu situaciju od početka sezone – kazao je Matić.