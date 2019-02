Navijač Dinama teško ozlijeđen u neredima!

U prvom susretu 16-ine finala Europske lige Dinamo je u Plzenu izgubio od Viktorije sa 1:2, premda su modri vodili na poluvremenu.

Nažalost, uoči, ali i za vrijeme utakmice došlo je do sukoba između BBB-a i češke policije. Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-tinjak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba.

[video: 29475 / ]

Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje. Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta. No, do sukoba je došlo i nakon što je utakmica počela jer nisu svi navijači mogli na stadion.

Na kraju je ustanovljeno da je jedan navijač Dinama teško ozlijeđen, 12 ih je zadobilo lakše tjelesne ozljede, dok je deseta Boysa uhićeno.

[video: 29472 / ]

[video: 29471 / ]