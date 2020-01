Naš olimpijac krenuo u trku s vremenom: 'Čuda radimo odmah, a nemoguće malo kasnije'

S danom operacije kuka, krajem listopada 2019., Damir Martin započeo je utrku s vremenom. Složen operativni zahvat u vrijeme kada je trebao započeti temeljne pripreme za našeg najboljeg skifista značio je velik zaostatak za konkurencijom. Uostalom, samo dva i pol mjeseca kasnije, Damšo je dobio zeleno svjetlo da s rehabilitacijskih vježbi može prijeći na sportske treninge. Stoga njegov trener Srećko Šuk, u svom stilu, opisuje ono što im slijedi:

– Za ono za što će konkurenti imati vremena deset mjeseci, Damir će imati pet mjeseci. No, mi se ne predajemo. Štoviše, naš je moto “čuda radimo odmah, a nemoguće malo kasnije”. Damšo je 9. siječnja dobio dozvolu za sve vrste vježbi, ali uz postupno povećavanje opterećenja.

Oprez i doziranje

Nakon treninga, javio nam se i Damir:

– Evo, upravo sam odradio trening za koji bih mogao reći da je bio prvi pravi. Napravio sam dvosatni trening koji su činili trčanje, ergometar i bicikl.

Pregled obavljen u specijaliziranoj ortopedskoj klinici u Münchenu prošao je, očito, dobro:

– Profesor Michael Dienst, kirurg koji je izveo operaciju, rekao mi je da je zadovoljan kako sve to izgleda, ne samo estetski nego i koliko mobilnosti u kuku imam. No, rekao mi je i da budem oprezan još dva tjedna i da ću onda moći sve početi raditi, ali da sve to doziram.

Koliko ste trenutačno daleko od vode i čamca?

– Doktor Dienst mi je rekao da se obvezno moramo čuti u ožujku i da vjeruje da bih sredinom trećeg mjeseca mogao lagano na vodu, bez opterećenja, što mi zovemo “kupanjem” vesala. A nakon dva tjedna takvog rada trebao bih početi nadograđivati snagu i kilometre na vodi. Bude li doista tako, bit ćemo mjesec dana u prednosti u odnosu na ono što je doktor planirao. On je doista veliki stručnjak za kukove, no priznao mi je da nikad među pacijentima nije imao veslača pa ne zna kako to s nama ide, a za nogometaše mi je rekao da su oni za 18 tjedana spremni za natjecanje. Ja sam sada negdje u 12. tjednu i spreman sam za dulja opterećenja, ali manjeg intenziteta.

Ne zna čemu se nadati

Kakvi su izgledi da Damir u Tokio stigne u pristojnoj formi?

– Sigurno ću biti u nekakvoj formi, no sve dok ne sjednem u čamac neću moći znati čemu se mogu nadati. Bitno je zdravlje i da sada, na početku, nešto ne uprskam. Hvala HOO-u i magistri Vurdelji što se brinu za nas olimpijce, ali i dr. Smoljanoviću koji me preporučio svom učitelju dr. Dienstu.

