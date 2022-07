Nakon razočaravajuće sezone Cristiano Ronaldo želi otići iz Manchester Uniteda

Cristiano Ronaldo želi napustiti Manchester United i to je poručio upravi kluba. The Times tvrdi da je Portugalac poručio čelnicima kluba s Old Trafforda da je vrijeme da ode iz Manchestera.

Jedan od najboljih igrača u povijesti prošle se godine vratio u klub u kojem je počeo uspon. No nakon samo jedne u nizu razočaravajućih sezona nakon odlaska sir Alexa Fergusona, Portugalac želi otići. Glavni razlog je činjenica da United iduće sezone neće igrati Ligu prvaka, a Ronaldo od 2003. nikad nije propustio igrati u elitnom natjecanju.

Nakon sezone u kojoj je s 37 godina zabio 24 gola povezuje ga se s više klubova. La Repubblica je pisala da bi ga Roma vrlo rado dovela kako bi ponovo surađivao s Joseom Mourinhom, no problem je plaća.

